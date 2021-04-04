復興東1街現行道路呈多叉路型態，交通事故頻傳，地方人士多次獲會勘，盼改善當地交通。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市南區復興東1街2日發生，1名婦人騎車行經該路口，被車碰撞身亡事故，路安問題引發重視。民進黨市議員鄭功進說，該路口自從改為雙向道以來，通車不到70天，卻發生逾30起車禍，全新的7叉大路口，簡直是「玩命關頭」，交通局指出，與轄區警方、地方民代會勘後，擬提前分流路以改善。

據了解，當時婦人騎車直行從復興東1街往復興路4段前進，在路口遇到自復興路4段往復興路方向的自小客車，2車發生碰撞，婦人與機車倒地滑行，造成顱內失血，搶救2天後傷重仍不治，死亡車禍引發地方熱議。

所轄的台中市警第3分局副分局長蔡期望，昨臉書PO文指出，「21年的警察生涯，有超過一半都在做交通事故預防工作，不斷要求降低事故死亡人數，默默在做這個工作，交通工作是作功德的事，但這次我真的很自責，因明明知道這是不對的路口，卻無能改變責。」盼不對的路口能盡快改善，避免類似悲劇再發生。

地方民眾說，欲直行復興路4段車輛，須「角度轉彎」繼續直行，相反的要左轉復興東1街的車輛，反而是不用轉動方向盤以直行的方式完成轉彎，建議增設分隔島等道路附屬交通工程設置，落實汽機車分流，降低車禍事故發生。

台中市交通局表示，改善該路口交通安全問題，目前已增加號誌路口全紅時間及黃燈秒數，也就是所謂的「清道時間」，並增設標誌與標線，行經復興路4段的用路人，如欲往南右轉走復興路，必須行駛外側車道、復興東1街則行駛內側車道，提前分流，降低車禍發生率。

(中時 )