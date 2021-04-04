大陸人大常委會上周通過修訂《基本法》附件，大幅更改香港選舉制度，聲稱要依法限制操縱、破壞選舉行為，並可能為此研究訂定法規禁止「投廢票」，與禁止號召投廢票行為。此議遭學者專家批評稱，不去投票或投廢票是人民的自由，不應立法限制，如果連投廢票表達抗議都不能接受，可見得此一政權極為虛弱。

據《香港01》報導，香港律政司司長鄭若驊在接受媒體訪問時表示，候選人資格審查委員會由國安委協助審查並提交審查意見書，有關決定不可要求司法覆核，這是因為國安委有許多資料國安情報，事關國家機密，或如何與外國勾結等，很多情況不能公開。

至於新制度有大量民主派支持者不滿，網上出現杯葛選舉、投白票(投廢票)的呼聲，鄭若驊表示會研究是否進一步訂立法規管制。香港政制及內地事務局局長曾國衛受訪時稱，該部門正考慮現行法例是否足夠處理投白票的行為，本地修例時，若有需要會適當地作出調整。

《明報》引述香港基本法委員會委員陳弘毅認為，選民不去投票或投廢票是自由，毋須法例規管。他曾與一群學者倡議，在特首選舉中，參照一些有白票或NOTA （None of the above）選票制度的做法，在選票中加上「我不投票給以上任何一位候選人」的選項，若NOTA 票的選民人數占投票選民的過半數，則選舉無效，需要安排重選。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強亦稱，投白票意義是表達對現况不滿，未聞世上有地方不容許投白票，亦看不到鼓吹投白票如何傷害國家安全，政府已剝奪市民的選舉，再剝奪市民表達不滿的權利，「連白票都承受不了的話，政權就太虛弱了」。

資深大律師湯家驊說，法規管不到投白票的人，因為不可能打開選票查看；若要禁止組織號召投白票，會是一個新的罪行，但很 難證明有多少人響應呼籲去投白票。

(中時新聞網)