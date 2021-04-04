女星舒淇出道26年，拍過許多經典電影，完美演繹各種性格的角色，在結婚後依然人氣不減，還是許多人心中的女神；近年來舒淇都審慎挑選劇本演出，另外還有經營副業，日前傳出她在大陸錄製綜藝節目，穿西裝卻隨興搭配拖鞋，但絲毫不減女王風範，讓網友都看呆。

4日微博瘋傳一段舒淇趣聞，據傳舒淇到大陸錄製綜藝節目，錄影時她一襲藍色西裝，看起來十分幹練，腳上穿著的卻是休閒拖鞋，隨興又不失霸氣，自帶女王氣場，自信感十足，完全沒有偶像包袱，眾人也不免好奇她的綜藝節目何時播出。

舒淇在錄製綜藝節目時，穿西裝卻配拖鞋意外引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

舒淇穿西裝搭拖鞋，隨興又不失女王霸氣。(圖/ 摘自微博)

大票網友看到舒淇如此隨興，紛紛大讚「姐就是女王，自信放光芒」、「的確穿什麼都好看」、「太有個性了吧」、「霸氣外漏」、「有欲望繼續追下去」、「姐姐狀態真的一直這麼好，之前在直播也是沒有死角的美貌」、「果然女神營業都是怎麼舒服怎麼來」。

舒淇其實不是綜藝節目常客，因此2018年成為大陸節目《中餐廳》第二季固定班底時，引起熱烈討論，她的表現在網友眼裡也褒貶不一；舒淇錄製的綜藝節目《五十公里桃花塢》目前尚未公布何時開播，節目中找來15名嘉賓在離城市50公里外的地方共同生活。

(中時新聞網)