清明節假期第三天，國1、國3、國5下午起，部分路段時速只有40公里，雖然可以移動，但還是顯現出車多擁擠的狀況。明天是假期最後一天，高速公路局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，建議用路人早上10時前出門，以避開塞車。

高公局交通管理組副組長賈毓虎表示，今天高速公路的狀況就是車多、事故多，包括國1、國3及國5下午均發生多起車禍，導致部分路段車速只有40公里，不過其他狀況較好的路段，車速可以達到6、70公里。今天截至18時，國道交通量為84百萬車公里，預估全天交通量為119百萬車公里，仍在預期範圍。

明天是清明節假期最後一天，國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向入口高乘載管制、7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判明天易壅塞路段，將出現在國1北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發，以避免塞車。

公路總局則表示，明天為清明連續假期收假日，北花線國道客運11時至19時之預售票已幾乎售罄，其他時段尚有餘位可供預訂，民眾可多加利用搭乘。

公路總局研判，明天返回工作崗位之車潮將湧現，包含台61線北上方向、台2線及台2乙線淡水至關渡路段、台2線萬里至大武崙及福隆至瑞濱路段、台86線接國3關廟交流道路段、台21線日月潭路段、台18線中埔交流道路段、台88線五甲至鳳山路段、台9線南迴公路往屏東方向、台9線蘇花公路北上方向等路段預期將出現車潮。

(中時 )