一台工程車停在邊坡滑落，導致太魯閣號撞上發生意外造成50死，對此不少網友開始討論起工程安全相關議題，一名女性職安人員就透露，工程偷跑是家常便飯，此外，她更揭露工程陋習，有次她在現場要開罰單，師傅推了她肩膀一下找她理論，還有一次在現場協調施工進度，被好幾個師傅圍著臭罵，種種的事蹟讓她大嘆產業的工安觀念難改。

女職安在PTT發文表示，她任職過現場工安和傳產廠工安，而職安或工安人員的重點其實在公司，公司文化重視工安或職安才會有存在的價值，否則就是報備職安署的門神，「就是站在門口的吉祥物」，另外，職安法規定若造成死亡的職災罰款也不高。

而高科技相關產業相較傳產、營造，是比較重視職安，主要是國外客戶多半都相當重視，所以對上游廠商會特別要求，一定要合乎規範。她提到傳產、營造的積習難改，師傅難教加上老闆不挺，「營造你開缺失、喊停工第一個出來電你的絕對不是現場師傅，而是你上頭的老闆」。

她也指出在現實中工程偷跑是很常見的，舉凡路邊的自來水工程、下水道工程，若是沒看到設置告示牌的十之八九都是偷跑，若要檢舉必須前後左右四面都拍才能檢舉，還不一定能有效檢舉，不過當你拿起相機時，工人大概就會走過來關切了。

此外，她也分享碰過的可怕經歷，有次工作時開了張罰單，竟被現場師傅推肩膀，還有次在協調現場施工進度時，被幾個師傅圍著臭罵，她也聽過男姓友人分享，有次是在山上的工程，男友人車子的煞車線被剪，是直到騎車下山才發現。最後，她認為，台灣的產業工安觀念不願改變，老闆成天只會抱怨徵不到工安、工人，然後要求放寬外勞條件、降低職安考試難度等，貼文發出後不少同行相當認同，「工安悲歌，同路人推」、「同為職安衛人員，不得不推，大家都加油」。

(中時新聞網)