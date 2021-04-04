台鐵太魯閣號408列車2日上午發生重大意外，造成嚴重死傷，為幫助受難者走出傷痛，亞洲大學發動全校教職員，將捐款200萬元，希望協助受難民眾與家屬儘早走出傷害。

校方表示，針對太魯閣發生重大意外的不幸事件，亞大創辦人蔡長海與校長蔡進發商議，尋求協助罹難者及其家屬與受傷乘客日後治療問題的辦法，並商議發動全校教職員工捐款，藉以表達對此事件的關懷。

(中時 )