關懷太魯閣號意外 亞大教職員捐款200萬 20:012021/04/04 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞洲大學發動教職員，將捐款200萬元協助太魯閣號意外受難民眾與家屬。(亞大提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號408列車2日上午發生重大意外，造成嚴重死傷，為幫助受難者走出傷痛，亞洲大學發動全校教職員，將捐款200萬元，希望協助受難民眾與家屬儘早走出傷害。 校方表示，針對太魯閣發生重大意外的不幸事件，亞大創辦人蔡長海與校長蔡進發商議，尋求協助罹難者及其家屬與受傷乘客日後治療問題的辦法，並商議發動全校教職員工捐款，藉以表達對此事件的關懷。 關懷花蓮太魯閣號事故 全家FamiPort將協助代收捐款 台鐵太魯閣號意外事故 民進黨立院黨團捐百萬 (中時 ) #捐款 #關懷 #太魯閣號 #亞大 #教職員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業最大筆 中信金捐千萬入衛福部專戶 13:262021/04/04 財經 台鐵太魯閣號意外 民進黨台南市黨公職合捐100萬元 15:452021/04/04 政治 太魯閣號事故1雲林籍傷者 雲縣府提供相關協助 18:032021/04/04 生活 30歲女獸醫太魯閣號罹難 全院同事心碎淚流不止 07:492021/04/04 生活 助台鐵太魯閣意外 竹縣長楊文科捐1個月薪水 15:372021/04/04 政治 太魯閣出軌 郵局捐款免手續費 16:312021/04/04 財經 饒慶鈴率先捐1月所得 挹注太魯閣出軌「一戶一社工」專案 17:372021/04/04 寶島 太魯閣號列車50死 彰化縣長王惠美默哀捐1個月薪水 17:302021/04/04 政治 關懷太魯閣事件 國票金控捐款500萬元 19:052021/04/04 財經 太魯閣號第3節凌晨拖出隧道 搶救難題才正要開始 06:422021/04/04 社會 太魯閣號意外 鄭文燦捐1個月薪資 13:302021/04/04 政治 生活熱門新聞 男吃泡麵配1飲料 肚子痛到狂打滾 醫生驚喊：不要命 - 生活 【太魯閣出軌】慈濟出動了沒？1張照片驚呆網友 - 生活 民宿轟台鐵「出軌逼死我們」 2.6萬網暴怒洗版狂罵 - 生活 今晚3地區暴冷恐剩11°C 下一波降雨時間曝光 - 生活 【太魯閣出軌】第4節車廂拖出隧道口 土木技師曝疏失主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。