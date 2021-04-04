台鐵局4日舉行「0402臺鐵408次太魯閣號事故」記者會，出席的交通部政次王國材（左）表示，截至記者會前已完成四列車廂拖離失事現場，而事件死亡人數修正為50位，其中48位身分已確認，尚有2位待釐清。（劉宗龍攝）

台鐵局4日舉行「0402臺鐵408次太魯閣號事故」記者會，台鐵局副局長朱來順（右起）、法務部檢察司司長林錦村、交通部政次王國材、消防署科長簡鈺純、衛福部醫事司技正葉香吟出席，王國材表示，截至記者會前已完成四列車廂拖離失事現場，而事件死亡人數修正為50位，其中48位身分已確認，尚有2位待釐清。（劉宗龍攝）

台鐵局4日舉行「0402臺鐵408次太魯閣號事故」記者會，交通部政次王國材、台鐵局副局長朱來順、法務部檢察司司長林錦村、消防署科長簡鈺純、衛福部醫事司技正葉香吟出席，會中，王國材表示，截至記者會前已完成四列車廂拖離失事現場，而事件死亡人數修正為50位，其中48位身分已確認，尚有2位待釐清。

(中時 )