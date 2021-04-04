【太魯閣出軌】交通部政次王國材：四列車廂拖離失事現場 20:352021/04/04 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵局4日舉行「0402臺鐵408次太魯閣號事故」記者會，台鐵局副局長朱來順（右起）、法務部檢察司司長林錦村、交通部政次王國材、消防署科長簡鈺純、衛福部醫事司技正葉香吟出席，王國材表示，截至記者會前已完成四列車廂拖離失事現場，而事件死亡人數修正為50位，其中48位身分已確認，尚有2位待釐清。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局4日舉行「0402臺鐵408次太魯閣號事故」記者會，出席的交通部政次王國材（左）表示，截至記者會前已完成四列車廂拖離失事現場，而事件死亡人數修正為50位，其中48位身分已確認，尚有2位待釐清。（劉宗龍攝） 台鐵局4日舉行「0402臺鐵408次太魯閣號事故」記者會，台鐵局副局長朱來順（右起）、法務部檢察司司長林錦村、交通部政次王國材、消防署科長簡鈺純、衛福部醫事司技正葉香吟出席，王國材表示，截至記者會前已完成四列車廂拖離失事現場，而事件死亡人數修正為50位，其中48位身分已確認，尚有2位待釐清。（劉宗龍攝） 台鐵局4日舉行「0402臺鐵408次太魯閣號事故」記者會，交通部政次王國材、台鐵局副局長朱來順、法務部檢察司司長林錦村、消防署科長簡鈺純、衛福部醫事司技正葉香吟出席，會中，王國材表示，截至記者會前已完成四列車廂拖離失事現場，而事件死亡人數修正為50位，其中48位身分已確認，尚有2位待釐清。 台鐵清查軌道旁工程 擬廣設防護網防入侵 行車紀錄器找到 最慢4月6日給答案 (中時 ) #王國材 #四列 #政次 #車廂 #拖離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號第3節凌晨拖出隧道 搶救難題才正要開始 06:422021/04/04 社會 還女兒全屍 慈母跪求尋獲下半身 04:102021/04/04 焦點要聞 柴油動力火車頭＋吊車 第4節車廂拖出隧道 20:062021/04/04 生活 太魯閣號現場如人間煉獄 資深搜救員：第一次救到掉淚 00:142021/04/04 生活 台鐵吊掛搶通 隧道兩頭並行 04:102021/04/04 焦點要聞 台南市未辦繼承土地9萬筆，請儘速辦理 09:472021/04/04 區域情報-台南 金門城區民宅火警 5人脫困虛驚一場 09:382021/04/04 社會 邊坡監測系統 台鐵原去年底要裝 04:102021/04/04 焦點要聞 傳已向總統請辭 林佳龍：搶通後負起該負的責任 09:012021/04/04 生活 罹難者上修51人 外籍3死5傷 04:102021/04/04 焦點要聞 敬悼 太魯閣號事故51名罹難者 04:102021/04/04 焦點要聞 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】意外發生李義祥就站山坡上 網曝關鍵照片：說謊被抓包？ - 社會 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】司機員袁淳修學經歷優秀 為家計棄台積電拚進台鐵 - 社會 【太魯閣出軌】宜蘭女罹難 爸當面向蔡英文痛批：台鐵太爛了！ - 社會 【太魯閣出軌】「76行者」輪3班修復遺體籲「別再捐」 民眾感慨2字：反觀 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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