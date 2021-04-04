富邦悍將李宗賢在7局上敲出左外野深遠飛球，最後改判為界外球。（陳麒全攝）

富邦悍將李宗賢7局上敲出左外野深遠飛球。（陳麒全攝）

富邦悍將今天以7比2擊敗樂天桃猿，避免陷入連敗，7局上還出現李宗賢的全壘打被改判界外球又重新上場打擊的有趣畫面，賽後他還原當時的「內心戲過程」後說：「但最後選到保送我覺得是很有成就感的打席。」

5局上開路先鋒李宗賢關鍵安打造成外野手余德龍失誤成為比賽分水嶺，7局上輪到他上場打擊時敲出左外野深遠分球，他通過一壘時看到三壘審高舉右手，心想：「終於出來了嗎？我的全壘打。後來覺得大概『一擺一擺』，自己也保持沈默的心情。」

「那時打出去時角度是界內，但踩到一壘就發現球離竿子越來越近，本以為有削到竿子，就先跑完回到本壘。」回到本壘後李宗賢手上拿著開轟的全壘打娃娃與隊友擊掌，沒想到對手提出電視輔助判決，最後改判為界外球，他只好再拎著球棒走上打擊區。

回想當時等待判決的時刻，李宗賢說：「在等待的時候聽人家講是界外，心裡祈禱『拍不到、拍不到』，看到判決出來界外時自己偷笑一下。」他坦言，打出去的時候自己也都不是全壘打的感覺，只是這球的球點、timing完全對的，所以飛得比較遠。

再度站上打擊區，李宗賢仍耐著性子仔細選球，最後選到保送，「打完全壘打心裡是亢奮的，依然是保持在對決的時間內，所以每一球都很謹慎，因為通常打完全壘打後都會比較急躁，還好有把一些球選掉最後獲得保送，所以對這個打席還滿有成就感的。」

(中時 )