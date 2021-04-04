台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，疑似因為停在邊坡的工程車未拉手煞車釀禍，成為台鐵歷年最嚴重意外，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，3日裁定50萬交保，不過檢方抗告成功，花蓮高分院裁定撤銷交保、發回重裁，現在有網友爆料並曝光照片，意外發生時，李義祥站在山坡上。

台鐵太魯閣號，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成50人死亡、198人受傷，李義祥遭花蓮高分院裁定撤銷交保，而李被員警帶往地院前，在住家門口唸了一份聲明，首度道歉，哽咽表示會配合檢調偵辦，負起應負的責任。

網友拍到李義祥身影(圖片截自PTT/網友leeabc)

有網友在論壇PTT上發問，「李義祥走回去，發現工程車不見在想什麼」，文章說道「聽說李義祥先生，停車後去休息站休息」，不過當他休息完走回去，發現工程車不見，此時「他心裡在想什麼」？結果一名網友當天剛好在408車上，竟拍到李義祥身影。

一名當天搭乘408車次，坐在第一車的網友回覆道，「昨天在翻照片，9:28撞擊後，9:49拍照時拍到李義祥與另一人在查看這邊，當下還不知道他是誰」，網友也附上拍到李義祥站在山坡觀望的照片，隨即掀起熱議，直呼「快傳給檢察官當證據」、「全線停工都是屁，偷偷施工結果出事」、「有照片幫高調」、「不止一人，施工中的公安問題了」、「有證據幫高調」。

(中時新聞網)