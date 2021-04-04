家樂福備物資救助太魯閣意外家屬和工作人員 20:232021/04/04 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福全力提供物資支援救助花蓮太魯閣火車意外。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福全力提供物資支援救助花蓮太魯閣火車意外。（家樂福提供） 為救助花蓮太魯閣火車意外，家樂福在默哀的同時，也全力提供物資支援，今（4日）準備輕便雨衣400件、口罩6000片、麵包200個、飲料240瓶、茶葉蛋200個、礦泉水20箱送往殯儀館，期望為哀傷的家屬以及工作人員提供即時的營養補給。 並且在稍早已準備礦泉水600cc共28箱、泡麵16箱至花蓮消防局救災大隊，慰勞辛勞的救難工作者。家樂福期望能提供罹難協助，密切關心花蓮社會局需要的物資支援，提供即時的關懷。 龍巖慈善基金會設3,000萬元專戶 提供太魯閣號受難家庭 太魯閣號意外 鄭文燦捐1個月薪資 (中時 ) #家樂福 #物資 #太魯閣 #工作人員 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號列車50死 彰化縣長王惠美默哀捐1個月薪水 17:302021/04/04 政治 太魯閣號嚴重死傷 花蓮女婿葉慶元悲痛曝12字心聲 07:312021/04/04 政治 台鐵太魯閣號意外事故 民進黨立院黨團捐百萬 13:322021/04/04 政治 台鐵太魯閣號列車事故 台南市成立救助專戶 20:402021/04/04 社會 協助太魯閣號事故家屬 陳其邁捐1個月薪資 13:312021/04/04 政治 太魯閣號事故北市兩位罹難者遺體 北市警相伴運抵第二殯儀館 17:142021/04/04 社會 太魯閣事故救援 7-ELEVEN攜手衛福部啟動緊急募款 12:472021/04/04 財經 太魯閣事故宜蘭唯一罹難者 礁溪警「安家服務」導護送返家 10:082021/04/04 社會 4名罹難者 身分待確認 04:102021/04/04 焦點要聞 樂團貝斯手逃死劫 曝互助人性光輝 04:102021/04/04 焦點要聞 習近平：高度關切太魯閣號事故 04:102021/04/04 全球財經 生活熱門新聞 男吃泡麵配1飲料 肚子痛到狂打滾 醫生驚喊：不要命 - 生活 【太魯閣出軌】慈濟出動了沒？1張照片驚呆網友 - 生活 【太魯閣出軌】第4節車廂拖出隧道口 土木技師曝疏失主因 - 生活 民宿轟台鐵「出軌逼死我們」 2.6萬網暴怒洗版狂罵 - 生活 李義祥為何違規還可承包19個標？李艷秋質疑台鐵 交通部回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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