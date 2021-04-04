家樂福全力提供物資支援救助花蓮太魯閣火車意外。（家樂福提供）

為救助花蓮太魯閣火車意外，家樂福在默哀的同時，也全力提供物資支援，今（4日）準備輕便雨衣400件、口罩6000片、麵包200個、飲料240瓶、茶葉蛋200個、礦泉水20箱送往殯儀館，期望為哀傷的家屬以及工作人員提供即時的營養補給。

並且在稍早已準備礦泉水600cc共28箱、泡麵16箱至花蓮消防局救災大隊，慰勞辛勞的救難工作者。家樂福期望能提供罹難協助，密切關心花蓮社會局需要的物資支援，提供即時的關懷。

(中時 )