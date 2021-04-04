【怪物奇兵 全新世代】中文官方預告

真人動畫《怪物奇兵》時隔25年終於推出續集《怪物奇兵 全新世代》，繼首集找來「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）主演，第二集則由「詹皇」雷霸龍詹姆斯（Lebron James）挑大樑，將與備受各世代喜歡的兔寶寶聯手展開一場史詩冒險，這場瘋狂的蛻變旅程結合了兩個世界，反映出有些父母為了維繫親子關係會付出多大努力。

故事敘述詹皇和他年幼的兒子小唐被一個抓狂的人工智慧困在一個數位空間，他必須登上球場，帶領兔寶寶、蘿拉兔及一幫調皮的「樂一通」（Looney Tunes）角色，打敗人工智慧設計出的冠軍球隊，才能讓他和他兒子安全返家。然而，這支數位球隊是集結NBA和WNBA球星的超級強隊。這場硬戰是詹皇人生中玩最大的挑戰，也會重新定他與他兒子的緊密關係，並發揮他重新看見自己的力量。準備放手一搏的「樂一通」角色將打破慣例，讓他們的各種奇招衝到破表，打出一場他們專屬的球賽，連詹皇都會大吃一驚。

除了雷霸龍詹姆斯外，其他卡司還包括《復仇者聯盟》中飾演「戰爭機器」的唐奇鐸（Don Cheadle）、《陰屍路》中飾演「薩莎」的女星桑庫亞馬汀格琳（Sonequa Martin-Green），以及《猶大與黑色彌賽亞》克里斯戴維斯（Khris Davis）等人。昨（3日）釋出全新預告，吸引不少球迷爭相朝聖，也紛紛大讚詹皇是被籃球耽誤的演員。

(中時 )