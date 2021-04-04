台鐵太魯閣號2日因撞到滑落邊坡的工程車出軌，造成慘重傷亡，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，3日由花蓮地院裁定50萬交保，後來檢方抗告成功，花蓮高分院4日裁定撤銷交保、重新羈押。但資深媒體人羅友志看這個消息後，氣憤難平，甚至忍不住飆粗口，並直言「我給你51萬，你還我51條人命」，他更質疑，一天的時間，李義祥是可以足夠交代很多事情。

肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥經問訊後，遭檢方聲押李，花蓮地院3日開庭後，法官諭知李50萬交保，限制住居、出境、出海8個月，且不得與相關證人或與本案邊坡安全防護措施計畫工程有契約關係者有接觸。

但檢方不服，隨即提出抗告，花蓮地檢署檢察長俞秀端4日表示，昨天向法院聲請抗告，花高分院今日撤銷原裁定，發回給花蓮地方法院另為裁定。晚間結果出爐，法官重新裁定後，李義祥再度遭到羈押。

對此，羅友志今(4日)在臉書上表示，「50萬交保，E04(即「幹」字)！我給你51萬，你還我51條人命！」他更質疑，「抗告成功又如何，一天，能交代多少事，懂嗎？」

網友們也留言回應，「一定要出來交代一些事情啊」、「要讓他先回去處理事情嘛，免得其他秘密被發現啊」、「根本不該交保！人命關天！該下台的裝蒜！麻木不仁！官位比人命重要嗎？」、「一天把可以推掉的，可以擔起來的，價碼談妥了全部都可以處理到妥妥的」。

(中時新聞網)