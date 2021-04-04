美國總統拜登提出的2.3兆美元基礎建設計畫包括修建橋梁、鐵路及改善交通運輸，以及完善家庭基礎建設等，分析師看好鋼鐵、水泥、塑化等產業將因此受惠，財信傳媒董事長謝金河則特別點名在美國設廠的鋼鐵通路商大成鋼可望迎向拜登新時代。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，拜登基礎建設計畫的第一階段偏重交通項目，由此可見鋼鐵、水泥、塑化等產業將是受惠產業，近來美國鋼鐵(X)、紐柯鋼鐵(NUE)、美國混凝土(USCR)都呈現大漲，而科技龍頭特斯拉、蘋果今年股價則是下跌，績效顯示鋼鐵、水泥大勝科技股。

蔡明彰表示，台灣的鋼鐵、水泥、塑化基於運輸成本與關稅考量，雖然不太可能出口美國，但拜登2.3兆美元的基建題材將會帶動全球市場報價上漲，以熱軋為例，美國每噸1200美元，已高出歐亞報價3成以上，另外，美國家庭水管改用PVC管線，也讓未來PVC價格有上漲空間。

被謝金河點名將受惠的大成鋼，在2018年斥資新台幣百億元併購美國工業鋁大廠，這次正好趕上拜登政府基建計畫的大機會。謝金河在臉書貼文表示，台灣的傳統產業一直都堅守製造本業，像大成鋼、大國鋼一出手就直接到美國部署通路的企業很少，這兩家公司股本都超過百億元，也許是台灣企業最顯著的美國基建概念股。

拜登政府的2.3兆美元基建計畫主要包括6500億美元修建橋梁、鐵路，並改善交通運輸，以及投資電動車市場，增加充電站，6500億美元完善家庭基礎建設，投入寬頻網路、汰換含鉛水管等，5800億美元投入半導體、乾淨能源，4000億美元投入照護經濟。

(中時新聞網)