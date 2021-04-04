新北市樹林區東佳路近期有位老婦在路上迷路，舉止怪異，員警執勤時見老婦神情呆滯疑似走失，擔心她在路上發生危險，詢問其住址也無法完整表達，便挨家挨戶，終於找到老婦家屬，平安將其帶回家中，家屬也感激員警當機立斷，讓老婦早點返家。

樹林分局表示，山佳派出所警員黃柏傑、何洹近日晚間巡邏時，發現老婦站在大馬路上徘徊，由於該路段車速較快，員警擔憂老婦安全，便將她帶到馬路旁詢問，但老婦情緒緊張，問及是否需要幫忙、住家在何處、有無家人或親朋好友時，老婦皆無法完整表達意思，員警只能挨家挨戶詢問，所幸終於找到老婦女兒，將她平安帶回。

警方提醒，家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴辨識的項鍊、手鍊，以防走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬。

(中時 )