導演林正盛執導《地球迷航》是一部講述自閉症家庭歡笑、痛苦、心酸、一起成長過程的電影，4月2日「世界自閉症關懷日」這天，林正盛也邀請了自閉症基金會成員、相關背景的家庭以及電影中的星兒主角們一起觀影，從籌備到拍攝直到完成已4年多，林正盛導演透過自己擅長的拍攝影片，用鏡頭帶領觀眾走進4個不同的自閉症家庭，期待能透過這些家庭的真實人生讓社會了解並漸漸從心底接納這些差異的生命。

林正盛導演會和帶領自閉症孩童做藝術課程的太太韓淑華，一起成立「多寶格藝術發展協會」，為自閉症的藝術工作開闢道路，認識這些可愛的孩子們，他說：「一開始也沒有想到自己可以或是能夠拍攝這樣的紀錄片，畢竟我不夠瞭解他們，就算了解也不代表我能走進他們的家庭，或是為他們做些什麼改變，直到有一次，在百貨突然聽見有人大喊我的名字『林大哥』，回頭看是一個我們多寶閣的孩子明澐，對一般人來說，這個打招呼再正常不過，但對他來說，是一件非常難得的事，連他媽媽都驚訝表示從來沒過看她在外面這樣吶喊，這一個招呼讓我開始有了拍攝他們故事的想法，於是就完成了2010年的《一閃一閃亮晶晶》。」

而這個讓林正盛導演決心開始拍電影的孩子明澐也獨自來到特映會現場觀影，在映後座談時表示：「林大哥（林正盛導演）跟韓老師對我們來說真的是個特別的存在，很期待更多人看見這部電影。」成熟感性的發言令現場的林正盛導演、韓老師和自閉症孩童父母們非常驚喜與感動。其他家長也感動說「很感謝讓我們有勇氣想像未來」，更有人也表示：「第一次看自閉症相關的電影，非常感動一直哭，這不只是給家人看的電影，而是他們身邊的我們，常常無意間帶給他們傷害的我們，我們才是外星人。」

韓淑華老師則認為自閉症的孩子與我們不同的地方，便是他們在情感表達和接收上缺乏彈性，她說：「我們可能在長大的過程中，開始學會發洩情緒或是表達情感的時候可以有一個社會化的彈性調節，知道自己什麼時候該怎麼說、怎麼做，但這些孩子即便身體成長了，但內心是沒有這項調節機制和功能的。」她認為目前的台灣社會還沒有很了解、認識特殊的孩子，所以在社會上很難接納他們，但也並非希望一昧的以捐贈方式，而是希望能從根本上找到方法讓他們可以自力更生，這也是自閉症家庭的父母所期望的。

電影《地球迷航》紀錄了四個內心世界跳脫地球的孩子的家庭和成長，患有口語表達障礙的廷瑋透過媽媽打字翻譯表達：「老師說我一輩子都學不會，我很痛苦、我很生氣，卻又無法出言反駁。」常有幻聽、幻覺的大學生沛軒，無法適應學校生活的惠綸，感情充沛卻不擅表達的樹緯，他們在地球上迷了航，卻在多寶藝術學堂韓淑華老師的引領下，用動人的詩句和音樂，以及多彩畫筆，突破冷漠疏離，揮灑出內心熱烈的小宇宙。將於17日在金馬奇幻影展特別放映，預計於今年底將於全台上映。

(中時 )