八大《娛樂百分百》實境秀單元「叮咚五堅情」日前推出第三季，製作單位精心設計內容橋段，完整記錄黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、賴晏駒及婁峻碩5人私下互動，最新一集中邀請「鬼鬼」吳映潔擔任來賓，與五堅情一起旅行解任務。

對於成為首位受邀來賓，鬼鬼心懷不軌笑問：「我只想知道，我跟五堅情玩遊戲不小心有身體接觸的話，可以嗎？」話一說完，反而讓五堅情心生戒備，大家為了「自身安全」著想，黃偉晉搞笑回應，鬼鬼不會把他們撞飛吧。

鬼鬼的現身卻讓五堅情有如待宰羔羊般坐立難安，只見自然不做作的她為了阻止五堅情成功執行任務，一會展現「獅吼功」高八度對著眾人喊「走開」，一會又使勁力氣破壞道具，讓邱鋒澤一度哭喪著臉不知所措，忍不住大喊：「鬼鬼的力氣真的好大，我受不了！」

鬼鬼還因為太興奮，加碼玩起躲貓貓，不小心跌個四腳朝天，讓陳零九看傻眼，過不久又若無其事的追著黃偉晉滿場跑，嚇得黃偉晉邊對她喊「對不起」，邊提醒「我們錄節目要以安全為優先」，事後黃偉晉心有餘悸說：「鬼鬼卯起來玩遊戲的眼神好有殺氣，會讓人後悔跟她玩遊戲。」

(中時 )