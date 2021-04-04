台鐵408次太魯閣號列車發生出軌意外，造成50人死亡、200人輕重傷，台南市長黃偉哲除對31歲程俐欣與21歲蔡慧鵑等2名不幸罹難的市民表達深切哀悼之意外，也責成社會局成立社會救助金專戶，自即日起至4月30日止接受民眾捐款，協助在此次事故中傷亡的台南市民。

據了解，程俐欣與蔡慧鵑都是關廟人；其中，蔡慧鵑為憲兵志願役，在台北受訓，此次清明連續假期，與家人相約到東部遊玩；蔡的家人從台南搭遊覽車前往，蔡女則從台北搭太魯閣號前往花蓮會合。

至於程俐欣則在台北工作，清明連假與前公司同事相約出遊東部，她從台北搭太魯閣號，部分朋友則以其他交通工具前往會合。

關廟區長李賢村4日先代表市府前往蔡家向家屬致哀，表達慰問之意，並強調在喪葬事宜上，家屬如有任何需要，都將全力協助；程家人則都在花蓮處理後事，目前無人在家。

歸仁警分局與蔡慧鵑家屬聯繫後，已派關廟分駐所警員劉永德、蔡昆達駕駛警備車，今天晚間7點從台南出發前往花蓮待命，等候5日7時到花蓮縣殯儀館前導移靈返回台南市立殯儀館。

黃偉哲強調，為回應各界的關心，已指示社會局協助受理各界熱心捐款，並成立「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助專戶」，專款專用協助傷者有關後續醫療、復健、生活及社會重建的費用，以及罹難者家屬之經濟支持。

社會局表示，為妥善運用民眾愛心捐款，後續將依法公告公布用途。另外，社會救助金專戶僅接受臨櫃匯款，請民眾匯款時務必在備註欄註明指定「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助」，社會局待收到銀行入帳憑證後，將憑據函寄捐款人收執，民眾如有捐款問題可撥打關懷專線06-2995686、06-2995805。銀行名稱：臺灣銀行台南分行，帳號：009-045-065-055，銀行代碼：0040093，戶名：臺南市政府社會局社會救助金專戶，匯款時請務必註明：指定「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助」。

(中時 )