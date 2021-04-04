馬來西亞外長希山慕丁(Hishammuddin bin Hussein)日前訪問大陸時與大陸國務委員兼外交部長王毅在福建共同出席記者會，他在發言時稱「馬來西亞和中國是一家人，你永遠是我的大哥」，消息傳回馬國遭到政壇猛烈批評，認為其發言失禮且失格，第2大黨公正黨主席安華甚至批評希山慕丁發言是「對中外交倒退25年」。

據《東網》報導，中國目前是馬來西亞最大的貿易夥伴，但近年來兩國關係因南海主權等問題受到考驗。希山慕丁這次是首次以外長身份訪問中國與王毅會晤，雙方討論推動跨境旅遊、加強新冠疫苗合作、緬甸局勢等議題，並在會後簽署系列協議。

馬國媒體指出，當時中國外長王毅與馬國外長希山慕丁共同出席記者會，希山慕丁在發言時還秀了一段華語說：「馬來西亞和中國是一家人，你永遠是我的大哥」，中國外長王毅則回應：「我們是兄弟」。

希山慕丁稱王毅是「永遠的大哥」的報導見諸媒體後，受到馬來西亞反對派猛烈批評。馬來西亞反對黨要求希山慕丁承認失禮，馬來西亞公正黨主席安華更批評希山慕丁讓大馬對華外交政策「倒退25年」，外交人員多年來的工作毀於一旦。

希山慕丁為此在推特上發文表示，王毅比他年長及資歷較深，所以稱對方是「大哥」，強調這是尊重並非軟弱。他又稱，「大哥」稱謂並不是指兩國的關係，因為兩國的牢固關係是建立於「平等互信」的基礎上。

雖然極力解釋，馬來西亞社會大部份仍無法接受希山慕丁的說辭。當地媒體報導稱，馬國前外交部長阿尼法曼（Anifah Aman）批「大哥論」是外交上失禮，促希山慕丁勿再強辯，希望公眾輿論對希山慕丁繼續施壓。前國防部副部長劉鎮東亦認為此種發言有失分寸，因為大馬是主權國家，而中國更非大馬的「大哥」。

不過也有馬來西亞華人公會仍挺希山慕丁的「中國大哥論」，反批現在執政聯盟屢掀外交災難。馬華國際政黨聯繫與外交局主任鄭正成認為，這明顯地說明現在的馬中關係「情同手足」，是好朋友、好鄰居，就像兄弟一樣相互尊重、相互支持。

(中時新聞網)