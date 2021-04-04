棉花糖休團8年後合體，今（4日）在台北Legacy舉辦「哈囉，你好嗎？」拾週年復刻場演唱會，宣告「我們回來了」；提及休團多年重返舞台的契機，因2019年時一位演唱會的小琴手成員離世，讓他們有感人生無常，應即時完成想做的事，此外，一位生病、目前正在復健的歌迷，之前在病榻上聽到棉花糖的歌會有反應，更加堅定他們合體信念。

棉花糖今不僅送上〈再見王子〉、〈東京下雨了〉等膾炙人口歌曲，舞台上還有站牌show出過往環島旅人計畫巡演曾到過的地點及日期，與歌迷朋友重溫往日美好時光。此外，棉花糖還獻唱MV點閱率高人氣的新單曲〈我常常想起你〉，以及尚未發表的作品〈一切都是為了與你相遇〉等歌；主唱莊鵑瑛（小球）特別感謝團長沈聖哲（老闆），總能寫出讓大家喜歡且朗朗上口的歌。

棉花糖休團8年今復出開唱。（吳松翰攝）

棉花糖休團8年今復出開唱。（吳松翰攝）

沈聖哲表示，為了投入創作，他的生活作息回到10幾年前那樣「半夜創作、白天睡眠」，也因此讓太太變得更忙碌；〈我常常想起你〉正是沈聖哲在天還未亮的凌晨創作而來，「把這首歌，送給每一個思念與被思念的人、謝謝懂得這首歌的人」。平時話少的他，在台上分享這幾年的心情故事，更帶來前幾年發表的創作單曲〈我們跳舞吧〉，聊到創作心路歷程，以及思念已逝兄長的心情，聖哲忍不住落淚，而今天也是聖哲哥哥的生日，他在台上與祝哥哥生日快樂，全場為之動容。

(中時 )