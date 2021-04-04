德州卡拉丹海洋科學探測公司（Caladan Oceanic）和美國海軍歷史與遺產司令部(Naval History and Heritage Command )上周四宣布，在菲律賓薩馬島東邊外海(Samar Island)，找到瓊斯頓號(DD-557,USS Johnston)，它沉沒於水面以下21,180英尺(6455公尺)處，相當的深，是沉船尋找團隊遇過最深的沉船。這艘僅2500噸的佛萊徹級驅逐艦(Fletcher-class)，在第二次世界大戰尾聲的雷伊泰灣戰役(Battle of Leyte bay)期間，展現了超乎尋常的勇氣，對抗以戰鬥艦、重型巡洋艦為主力的日軍艦隊，瓊斯頓號奮戰到沉沒，終於成功逼退了日軍艦隊，也為美國陸軍登陸部隊提供了外圍掩護。

軍事網(military.com)報導，尋找瓊斯頓號的工作在2年前就已經展開，一般認為，沉船的一部分在2019年就有發現，當時一輛水下遙測器在海底懸崖的邊緣，發現了一些具有佛萊徹級驅逐艦特徵的碎片。不過，此處深度已超出探測器的20,000英尺(6100公尺)深度限制，研究人員不能確定這些碎片屬於哪一艘軍艦，當年在薩馬島海域奮戰的艦隊「塔菲3號」(Taffy-3)，為3艘驅逐隊支隊，分別是瓊斯頓號、霍爾號(DD-533,USS Hoel)與山繆羅伯斯號(DE-413,USS Samuel B. Roberts ，這3艘勇猛的驅逐艦最終都沉沒了。

卡拉丹海洋科學探測公司找到了埋於海底的瓊斯頓號。(圖/Caladan Oceanic)

如今，研究人員確定2019年所發現的沉船是瓊斯頓號，因為他們發現了艦體的大部分，它還算完整，舷號「 557」清晰可見。

First Footage of USS Johnston - Bow

美國海軍歷史和遺產司令部司令山姆·考克斯（Sam Cox）說：「當我看到回傳的影像時，著實有觸電的感覺，因為瓊斯頓號（DD 557）與艦員們的故事，是榮譽、勇氣的完美典範。是美國『最偉大的一代』的精神、決心和勇氣。」

該任務有美國海軍司令部資助，由卡拉丹海洋公司執行，該公司的創始人維克多‧維斯克沃(Victor Vescovo)親自進行了兩次為時8小時的遙控操作，他的深潛探測器性能很好，具有很高的機動性，並不需要繩纜連結，也就沒有深度限制，具有高清4K攝影機。

維斯克沃在一份聲明中說：「我相信這是一項重要的工作，這就是為什麼我已決定將收集到的任何物體，都無償交給海軍。」

瓊斯頓號艦-歐內斯特.艾凡斯。他的座右銘是「我會選擇困難的路」(圖/everydaypatriot)

其實他只有拍攝瓊斯頓號的影像，並沒有帶走任何東西，根據該公司的在潛水過程中沒有發現任何人類遺骸或衣物，也沒有從沉船中帶走任何東西。

1944年10月25日凌晨3點，由栗田健男海軍中將所指揮的日軍艦隊，以大和號戰鬥艦為代旗艦，加上長門號戰鬥艦、金剛號戰鬥艦，以及熊野號、鈴谷號重型巡洋艦等15艘日軍打擊艦隊，通過了聖貝納迪諾海峽，並在清晨時分，抵達薩馬島東側，他們已經離美國登陸部隊相當接近了，而美軍在此處的留守艦隊，是3個以輕型航空母艦、驅逐艦、護衛驅逐艦為主的支援艦隊，在火力上根本無法和栗田艦隊相比。

據瓊斯頓號的生還者回憶，他們原本認為自己在這場海戰中只是小角色，卻沒料到當天早上，遙遠的海平線上出現了相當多而且巨大的艦影，在確認那不是美軍艦隊之後，這位生還者直言不悔的說「實在很希望伊凡斯艦長下令調頭轉向」，但是來自奧克拉荷馬州，有著美國原住民血統的歐內斯特·艾凡斯（Ernest Evans）是個硬漢，他下令「輪機室，給我全速！全艦就戰鬥位置！」，他趕緊戴好頭盔，並再三檢查自己的救生衣是否有繫牢，他預感今天若是僥倖不死，必然是在海水裡渡過。

在隨後的作戰中，艾凡斯所指揮的瓊斯頓號，竟憑著艦上僅有的6枚魚雷，重創了8000噸的熊野號重型巡洋艦，並以5吋艦砲擊傷了金剛號戰艦的艦橋，生還者回憶「我們(瓊斯頓號)為了發揚最大火力效果，竟然逼近金剛號500碼左右，我看到金剛號的14吋主砲試圖瞄準我們，但是由於我們過於接近，主砲壓到最低位置仍然瞄不著我們。」

但是好運總有用盡時，3個小時之後，到了早上9點，1枚砲彈(應該來自金剛號)擊中了瓊斯頓號的前主砲，導致40公釐快砲彈藥庫爆炸，也造成艦橋失火。艾凡斯艦長手臂遭到炸傷，但他改到艦身後段指揮，以大吼的方式下令，要求輪機室以鋼繩操舵。

9:30分，瓊斯頓號剩下的一部主機和鍋爐終於壞了，驅逐艦失去了全部動力。即使是這位不屈不撓的艦長，也知道瓊斯頓號結束了，於是在9:45分，艾凡斯艦長下令棄艦。

據生還者的回憶，瓊斯頓號勇敢的戰鬥，甚至贏得了敵人的尊敬，他看到雪風號驅逐艦的艦長向緩緩下沈中的瓊斯頓號行軍禮。

遺憾的是，艾凡斯艦長在下令棄艦後就不知所踪，瓊斯頓號全部327名艦員當中，有186名失蹤與陣亡，艾凡斯艦長也是其中一位殉國者。

戰後，艾凡斯艦長被追授榮譽勳章，1955年，1艘迪利級護航驅逐艦以艾凡斯為名(USS Evans,DE-1023），該艦於1968年退役，可惜至今就再沒有現役船艦，再使用歐內斯特·艾凡斯這個名字。

(中時新聞網)