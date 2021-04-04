女網友在社群軟體上發文，表示因為沒有買到站票，車廂又相當擁擠，於是決定霸占廁所，這樣即有有位子可坐。(圖翻攝自Dcard)

高鐵車程相較其他大眾交通工具短，可更快到達目的地，碰到連假、返鄉期間，可說是一票難求，一名男網友分享，他在IG發現一名女網友因為買不到坐票，索性霸佔廁所，還發出動態要門外的乘客別再敲門了，「我不會出去的」，讓他看傻眼，直呼不懂為何有人可以這麼自私。

男網友日前在Dcard上貼出一張截圖，照片中一名女性對著鏡子自拍，從背景可以看出地點在廁所，貼文中說道，「當你買不到禮拜日高鐵的對號座，而自由座全部車廂都像公車一樣大爆滿的情況下，你突然想到唯一一個有地方坐，又聽不到別人在你耳邊聊天，而且還有至少一坪大的空間」，最後點出地點即在高鐵車廂內的廁所。

更讓人生氣的是，該名女網友還在貼文底下備註，要廁所門外的乘客別再敲門，更囂張地說自己是絕對不會出去的，這行為讓原PO相當不解，「為什麼社會上總是有這麼多自私的人，在別人可能需要廁所之餘卻躲在廁所，只因為不想人擠人」，甚至還發文炫耀這樣沒公德心的行徑，讓他非常無言。

誇張的行為讓大批網友也看傻，忍不住留言，「有夠沒公德心，還放上來自以為聰明」、「要是我朋友這樣就慢走不送，有夠自私」、「完全沒體諒想上廁所的人」、「不要臉天下無敵」，另外，有網友回應這種情況可以請列車長處理，「好像可以請列車長去處理，畢竟一般人在裡面待太久真的會怕出事」。

(中時新聞網)