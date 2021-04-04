夏宇童上《一袋女王》分享幸災樂禍卻慘遭報應的窘況。之前打工時為了拍下校花學姊哭花的臉，一手端義大利麵一手想偷拍照，結果不小心摔了大跤，不只被熱呼呼的肉醬灑滿頭跟臉，當下屁股一涼，才發現只穿著內褲，幸好有好心人幫她把裙子放下來，還要扶她起來，轉頭一看竟然是老闆娘的兒子，讓夏宇童尷尬到了極點，直呼根本報應。

夏宇童回憶起高中有位走路有風的校花學姊，讓夏宇童覺得對方其實沒那麼漂亮，妝還有點太濃，不知道在得意什麼。後來打工時，發現那位校花學姊就在那間餐廳裡跟一個男生同桌，而且哭到妝都花了，讓她當下有種發現八卦的興奮感，還趕緊回去休息室拿手機準備出來拍學姊的哭花臉，沒想到最後出糗的竟是自己。

夏宇童把握送餐到學姊斜後方那桌的機會，手端著超重裝滿義大利麵的盤子，一邊喬角度想拍學姊的臉，結果一個不小心腳去勾到桌腳，當場大摔一跤，夏宇童當下立刻感覺到側邊頭髮跟臉上都是義大利麵醬，當天沒穿安全褲的她，又突然覺得屁股涼涼，心想內褲可能還已經被看光，頓時覺得超丟臉，又不知道如何是好，整個人就卡住不敢動。

過了一陣子，夏宇童感覺到有人幫她把裙子拉了下來，還要扶她起來，夏宇童心存感激的回頭一看，竟然是老闆娘的兒子，讓她尷尬到了極點，本來想看學姊出醜，結果當下整個餐廳最醜的就是自己，讓夏宇童懊悔的說：「真的是報應！害人之心真的不可以有！」節目內容明（5日）晚上11點在衛視中文台播出。

(中時 )