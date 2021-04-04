（台新金控總經理林維俊向少俠田壘致贈全球獨一無二的「田壘限定版財富無限卡」。圖／業者提供）

「福爾摩沙台新夢想家」籃球隊精神領袖之一田壘，在4日的臺灣職業籃賽後除役正式告別球壇，除了球迷事前搶購球賽門票，人氣爆棚台新夢想家彰化主場館，台新銀行也為此次主場賽特別規劃各項同歡與猜謎活動，台新金控總經理林維俊特地南下親臨球場觀賽，並代表銀行致贈田壘乙張全球獨一無二的田壘限定版財富無限卡，以感謝田壘在籃球運動上的貢獻，更期許永遠的少俠未來在台新的陪伴下，擁有更美好的發展。

林維俊表示，台新銀行於2020年11月贊助「福爾摩沙台新夢想家」後，一路走來始終相挺給予全力支持。為使球團的經營更永續發展，台新主動提供、導入金融專業服務與經驗，共同為球迷提供更完善的服務，如提供球場信用卡收單、新型支付付款服務，並提供台新銀行信用卡持卡人購票及購物優惠等。此外，台新為了擴大支持力道，更邀集策略商戶夥伴加入贊助支持，或配合賽事推出優惠方案，如彰化小旅行套裝行程等。不僅如此，在本年度的賽季期間內，台新更已號召累積超過3,000名「新」粉親臨球瑒，為台新夢想家加油打氣。

台新銀行指出，銀行長期致力於支持台灣運動發展，更樂見籃球賽事能在多方的支持下，得到越來越多關注與支持。由台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」籃球隊，從去年球季起初遭遇連敗挫折，到今年度的華麗變身屢戰皆捷勝率逐步向上攀升，已於3月27日摘下季後賽門票，讓支持台新夢想家的球迷們都欣喜若狂。

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