今年清明節格外哀傷，也是一年一次祭祖、祭拜親人的時候，一名男網友在臉書上吐苦水，表示自己每到清明節都很忙碌，因為祭拜親人的地點都不同，男網友曝光金紙照片，也感嘆「全部都給我帶走」，網友看到抱怨文，忍不住鼻酸，安慰原PO「加油，好好照顧自己」。

男網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨，每年的清明節總是很忙，一個人要跑四個地方，因為要祭拜的親人有「爸爸、媽媽、伯父、姐姐、爺爺、奶奶」，最後不禁無奈大嘆，「全部都給我帶走，也不會留一個爸爸還是媽媽給我，真無情」。

男網友同時附上祭拜必須準備的金紙、供品，疊放在車子後座，文章曝光後，許多網友也跟著難過起來，留言替原PO加油打氣，「慎終追遠，加油」、「加油！他們一定希望你過的好」、「看了心裡真難過」、「生離死別，真的要好好把握當下」、「每天都要跟最重要的人說說話」、「今天跟你鬧脾氣的人，明天可能就不在了」。

其中也有網友有著類似的經歷，也向原PO分享，「我朋友他家裡，剩下他阿嬤一個人，一家人也都走了，看到一個老人家這樣也是蠻難過的」、「我每年要掃10幾座墳、爬3座山，年代最久的還是清朝，每年都要除草到手起水泡腳鐵腿」。

(中時新聞網)