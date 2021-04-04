朴惠鈴3日在IG上，對太魯閣號事件表達關切及慰問。（海鵬影業提供）

擅長拍攝人性題材的韓國女導演朴惠鈴，過去20年曾為韓國KBS、MBS及SBS等主流電視台，拍攝過40多部紀錄電影。敘事功力深厚的她，在拍片時認識了「流浪名廚」林祉鎬，並被他的人生故事深深打動，決定將之拍成紀錄片，並以10年時間跟隨他穿越韓國山脈、原野和溪流，記錄他的浪跡生活。朴惠鈴對林祉鎬美味料理的人生哲學很感興趣，並藉他能將遭人鄙棄的食材、轉化為美味食物的能力，反映他堅韌的生命力，和「天生我『材』必有用」美味哲學。

拍攝《盡孝的滋味》時，他們曾行經林祉鎬當年得知生母死於車禍時的那條路，林祉鎬當場痛哭，致使拍攝一度中斷。原來當年林祉鎬父親因為母親不能生育，為延續香火在外面找了女人。母親離家後，才發現早已懷孕，獨自生下林祉鎬後，再親手將他送還給父親，但卻不幸在折返路上出車禍喪命，12歲離家尋母的林祉鎬，不知生母早已死去，尋找了5年後，有次走在這條鄉間路上，遇到母親舊識才得知。林祉鎬表示，有人批評他四處流浪、居無定所，「我只想問母親的孤墳究竟在何處？」，一語道出那份無人能懂的孤子思念。

朴惠鈴為提醒觀眾珍惜與家人的歡聚時光，於是拍攝了電影《盡孝的滋味》，獲選美洲、澳洲、歐洲等14個國際影展，並獲國際平台觀眾讚賞「情感力量強大」。朴惠鈴昨天得知「太魯閣號」出軌事件十分震驚，由於電影題材關乎親情凝聚、家人團聚，使她對這起事件，格外感到心痛。有台灣觀眾就在她IG留言表達感謝「謝謝導演關心台灣近況」外，更有台灣觀眾看完該片，私訊電影公司表示「非常謝謝您們引進這部電影，很感動」，電影結束時，還有觀眾鼓掌表達感謝。該片現正熱映中。

(中時 )