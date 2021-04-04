法國近日新冠肺炎疫情又反撲，政府再度採取封城手段降低感染風險，因為封城市從4月開始為期一個月，因此原定5月下旬開打的法國網球公開賽恐怕準備工作受到影響，可能會再像去年一樣延賽，更嚴重甚至可能得取消。

法國從周六開始進入第三次全國封城，希望控制新冠肺炎傳染範圍，體育賽事因此也受到影響，而法網在去年就從原定5月23日開打，言了4個月到9月才進行，今年度賽程恐怕也要再延一次，法國體育部長瑪拉辛妮亞奴（Roxana Maracineanu）說：「我們正在和法國網球協會開會討論，看看是否應該修改比賽日期，因為其他重要體育競賽也一樣要挑整日程。」

「雖然所有高層級賽事早早就安排好，我們也希望減少風險，不想要病毒在職業運動賽事中傳播。」

法國總統馬克洪表示，希望可以在5月中解除封城，本周稍早法國網協主席莫瑞頓（Gilles Moretton）表示，無法想像這場四大賽面臨取消危機，但大家必須為了降低新冠肺炎傳染風險採取必要措施，最糟的情況就是今年法網停辦一屆。

莫瑞頓補充，大會現在仍朝如期舉辦法望努力籌備，目前最壞打算是不開放觀眾進場，會密切注意疫情發展及政策，隨時和球員保持聯繫，更新最新狀況。

(中時 )