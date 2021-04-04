據日本防衞省統合幕僚監部周日（4日）通報，日海上自衞隊於上周六（3日）上午8時，在長崎縣男女群島的西南方向470公里海域，發現6艘中共解放軍軍艦，以航母戰鬥群編隊形態穿過沖繩和宮古島之間的宮古海峽後向太平洋駛去，其中包括航母遼寧號。中方暫未對此消息做出回應。

《東網》引述日本防衛省通報指出，除了遼寧號外，另外5艘包括054A型護衞艦黃岡號、901型綜合補給艦呼倫湖號、055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦成都號與太原號一同航行。

這次是自去年4月以來，遼寧艦首次通過上述海域。日本防衞省認為，此次動向是中國在東海加強海洋進出的一環，將對中方動向保持警戒。遼寧艦是中共首艘航空母艦，上月18日亦被確認在日本近海航行。

日本海自金剛號神盾護衛艦（DDG-173）3月29日才在東海與美軍藍嶺號指揮艦（LCC 19）聯合軍演，同日至3月31日則有海自曙號護衛艦（DD-108）於南海和澳大利亞紐澳軍團號巡防艦（FFH 150）進行聯合訓練。

就在美軍羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）近日再次進入南海，有可能與另外一艘雷根號航母（USS Ronald Reagan)，以及英、法、日、澳等國，在南海進行大規模軍演。

印度海軍今年亦首度跟隨美國海軍、澳洲海軍和日本海上自衛隊，參加由法國海軍主導的拉佩魯茲（La Perouse）多國聯合演習。專家稱，美國加強與印太國家的軍事合作有望促成用於對抗中國大陸的「亞洲版北約」，有中國網友稱這是針對中國的新版「八國聯軍」。

在接下來數週內，印度還會與法國共同舉辦大規模的「伐樓拿21」（Varuna 21）雙邊海上聯演，屆時參與者將包含法國戴高樂號航空母艦（R91）戰鬥群。

(中時新聞網)