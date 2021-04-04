台鐵太魯閣號408次列車發生重大意外，龍巖今(4)日表示，龍巖將提供免費的義助殮葬給有需要的弱勢家庭，並且主動向當地主管機關表示，願意協助聯合公祭、大體修復、遺體接送返家等專業服務。龍巖慈善基金會亦會保留3,000萬元的專戶，提供悲傷輔導與急難救助給此次太魯閣號意外事故的受難家庭，給予更長遠的持續關懷與後續協助，陪伴這些家庭一起走過艱難時刻。

龍巖表示，對於重大災難，近些年來屢屢捐資積極展現社會救助的熱情，此次太魯閣號發生事故當日的中午，龍巖在第一時間，已立即啟動全體同仁安全回報調查，並在花蓮當地成立緊急關懷小組，並隨時回報現場所需，由總部調派相關人力物資前往支援。

龍巖表示，由於正逢清明法會期間，龍巖也在花蓮縣「龍巖蓮園生命念館」，和新北市三芝區「真龍殿生命紀念館」，設置太魯閣號408次列車祈福牌位，龍巖全體動員共同展現暖意行動。

針對目前已接獲的太魯閣號罹難者禮儀服務案件，龍巖表示，龍巖禮儀服務團隊亦主動提供特別的關懷以及最迅速即時的協助，希望能幫助家屬盡快圓滿處理摯愛的身後事。

龍巖表示，對此不幸的意外事故，龍巖秉持生命禮儀服務的專業，以最積極的行動彙整集團資源，一起為亡者虔誠祈福，也祝願傷者早日康復，與相關主管機關、公益團體攜手幫助受難家庭度過難關。

龍巖表示，若有義助殮葬或是後續的悲傷輔導與急難救助需求，可聯繫【龍巖慈善基金會】。

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