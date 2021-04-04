國道2號4.4公里東向晚間9時2分，有民眾駕車發生事故，車輛疑撞擊分隔島導致翻覆，目前1名駕駛受困，疑似失去意識，桃園市消防局獲報派員趕抵現場，目前還在搶救中。

太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死
護理師疑超速失控衝入田間 轎車翻滾200公尺才停下

(中時 )

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