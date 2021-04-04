國道二號4.4公里翻車事故 駕駛受困疑失去意識 21:352021/04/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號4.4公里東向9時2分獲報發生車禍，1駕駛受困疑似失去意識。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道2號4.4公里東向晚間9時2分，有民眾駕車發生事故，車輛疑撞擊分隔島導致翻覆，目前1名駕駛受困，疑似失去意識，桃園市消防局獲報派員趕抵現場，目前還在搶救中。 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 護理師疑超速失控衝入田間 轎車翻滾200公尺才停下 (中時 ) #駕駛 #失去意識 #受困 #翻覆 #國二 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3拖板車疑爆胎失控撞護欄 駕駛受困獲救 13:012021/04/03 社會 太魯閣出軌前影像曝 運安會：駕駛反應時間不到10秒 18:302021/04/04 生活 綠島中寮港夜潛團 2日傳1死1命危意外 09:142021/04/03 社會 老翁獨走瑞太古道摔落邊坡 警消抄捷徑趕到救人 15:502021/04/04 社會 VR體驗道路駕駛 交安宣導變有趣 04:102021/04/04 地方新聞 曳引車載運磁磚掉落 休旅車煞車不及撞上6輕傷 10:222021/04/02 社會 局長出缺次長代理 出事無人負責 04:102021/04/03 焦點要聞 太魯閣號剩250公尺撞工程車 駕駛反應時間僅6.9秒 20:542021/04/04 生活 獨》太魯閣號50人枉死 出事工地「過年前早該完工」 09:292021/04/03 生活 流浪狗狂追車甩不掉 駕駛細看恍然大悟：怎認出我的 12:042021/04/03 萌寵 影》才離開10分鐘車遭1.5萬外來客入侵 駕駛回來看到這幕傻了 07:012021/04/03 國際 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】意外發生李義祥就站山坡上 網曝關鍵照片：說謊被抓包？ - 社會 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】司機員袁淳修學經歷優秀 為家計棄台積電拚進台鐵 - 社會 【太魯閣出軌】宜蘭女罹難 爸當面向蔡英文痛批：台鐵太爛了！ - 社會 【太魯閣出軌】「76行者」輪3班修復遺體籲「別再捐」 民眾感慨2字：反觀 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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