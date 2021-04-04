女星陳喬恩當年因偶像劇《命中注定我愛你》爆紅，成為台劇頂尖女一後，西進大陸發展，拍了許多超夯電視劇獲得高人氣，2019年在實境節目《女兒們的戀愛》接受曾偉昌的告白，在現實生活更公開戀情，穩定交往中；今（4）日陳喬恩過42歲生日，高調曬出和曾偉昌嘟嘴親親畫面，閃瞎大票網友。

陳喬恩今年滿42歲，昨（3）日舉辦生日派對，男友曾偉昌、閨密柯佳嬿、好友謝坤達及七朵花薇如和趙小僑等，聚在一起替她慶生；從照片和影片中，陳喬恩穿著桃紅色上衣，對著鏡頭露出燦爛笑容，外表看起來完全不像年過40的女人，狀態還當年的她差別不大。

陳喬恩和男友、好友們一起過42歲生日，還大方曬恩愛，閃瞎不少粉絲。(圖/ 摘自陳喬恩IG)

而陳喬恩IG上除了和好友們開心合照，還超高調放閃，和小她9歲的男友曾偉昌甜蜜嘟嘴親親，兩人可愛互動也看出她滿臉洋溢幸福的模樣；她曬恩愛外，連穿的衣服都藏著愛的小巧思，有眼尖網友注意到，陳喬恩生日派對穿的桃紅色上衣，就是在節目中和曾偉昌配對成功時的那套服裝。

陳喬恩和曾偉昌透過節目認識後相愛，兩人認愛後一度掀起熱烈討論，因為相差9歲的姐弟戀，一開始沒有太被看好；但隨著他們感情越來越穩定，而曾偉昌傳聞是馬來西亞富二代，雙方經濟方面差距不大，也被不少粉絲認為「很般配」，期待女神的戀情會有好的結果。

(中時新聞網)