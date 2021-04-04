台鐵太魯閣號出軌事故第三天，國泰人壽最新公布統計數據，截至4日，由公司方主動查詢，有101人為保戶，其中21人身故，包含3位有學生團體保險，80人受傷，其中有24人有學生團保，預估身故理賠金近6千萬元。

國泰人壽3日上午已陸續發放慰問金及理賠金給保戶家屬，並給予相關協助。該公司表示，目前已取得5名身故保戶家屬的意願，進行身故理賠金快速理賠事宜。

(工商 )