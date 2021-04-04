截至4日 101名台鐵事故傷亡乘客為國泰人壽保戶 21:442021/04/04 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號出軌事故第三天，國泰人壽最新公布統計數據，截至4日，由公司方主動查詢，有101人為保戶，其中21人身故，包含3位有學生團體保險，80人受傷，其中有24人有學生團保，預估身故理賠金近6千萬元。 國泰人壽3日上午已陸續發放慰問金及理賠金給保戶家屬，並給予相關協助。該公司表示，目前已取得5名身故保戶家屬的意願，進行身故理賠金快速理賠事宜。 台鐵太魯閣號列車事故 台南市成立救助專戶 全球人壽新增受傷保戶 (工商 ) #國泰人壽 #保戶 #理賠金 #身故 #家屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇花車禍罹難者 家屬捐復康巴士 04:102021/04/04 地方新聞 4名罹難者 身分待確認 04:102021/04/04 焦點要聞 太魯閣事故宜蘭唯一罹難者 礁溪警「安家服務」導護送返家 10:082021/04/04 社會 5壽險理賠9000萬 企業捐款踴躍 04:102021/04/04 焦點要聞 凃維穗、陳宜民》用血的教訓拉起防護網 19:192021/04/04 觀點 慰問家屬、捐所得 各縣市長攜手協助善後 04:102021/04/04 焦點要聞 林佳龍深夜臉書聲明：已向總統及院長請辭交通部長 23:182021/04/04 政治 涉案工程車只有這個保險 太魯閣號罹難者每人450萬 產壽險理賠今統計逾5億元 16:482021/04/04 財經 死殘醫療給付 去年首破3千億 04:102021/04/04 金融．稅務 專注值勤 2司機最後身影成永恆 04:102021/04/04 焦點要聞 太魯閣號傷亡師生60位 教育部：理賠金額約320萬 17:582021/04/04 生活 財經熱門新聞 台積電獲最嚮往科技業 第二名好意外 網搖頭：很難考進 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 散戶趁連假挖3大賺錢股 空頭小心遭狙殺 - 財經 長賜輪脫困秋後算帳？外媒曝甩鍋船員下場慘 - 財經 16檔內資捧 台股新亮點 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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