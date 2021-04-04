台鐵太魯閣號列車2日發生出軌意外，造成嚴重死傷，事故現場慘不忍睹，衛福部玉里醫院院長王作仁3日前往第一線輔導救難人員，並在花蓮殯儀館關懷站協助家屬認屍，對於有家屬進行招魂時，悲痛問罹難的親人會不會痛？王作仁則在一旁安慰「亡者絕對不會有痛苦」，貼心舉動被拍下，照片曝光暖哭眾人。

衛福部醫福會執行長王必勝3日在臉書表示，本部玉里療養院王作仁院長及其心理衛生團隊，持續在事故招魂現場及花蓮殯儀館協助急性心理衛生工作。王必勝說，這樣傷亡慘重的不幸事故，除了急性期精神方面的緊急處置，後續的心理復健也將是重要而漫長的工作。

衛福部玉里醫院院長王作仁3日前往第一線，在花蓮殯儀館關懷站協助家屬認屍。(圖/摘自王必勝臉書)

衛福部玉里醫院院長王作仁，在事故現場給予傷者及受難者家屬支持。(圖/摘自王必勝臉書)

王作仁接受媒體訪問時表示，會告訴罹難者家屬「亡者絕對不會有痛苦，因為意外是瞬間來到」。根據王必勝PO出的照片，戴著口罩的王作仁在事故現場給予傷者及受難者家屬支持，有罹難者家屬無法接受悲劇，痛哭到用雙手摀住臉，王作仁除了帶領團隊予以協助，並不時安慰家屬，甚至親自走到他們身旁，牽著他們的手，一步步走過滿目瘡痍的石子路。

照片曝光後，網友紛紛用大哭的表情符號回應「執行長辛苦了！向所有救難團隊及醫療同仁致最高敬意！」、「感謝有你們，辛苦了」、「部醫一直都站在國家需要的最前線，加油」、「辛苦了，關關難過、關關過！」、「心很痛，祈願亡者早日尋回家人」、「太魯閣號事件重創，讓我們一同為傷者加油、為亡者祈福」。

王必勝也呼籲政府及社會大眾，都應該發揮各自的力量，在醫療、心理、物質上，給予傷者及受難者家屬最大支持，早日撫平創傷，回復正常生活。

(中時新聞網)