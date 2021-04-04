太魯閣號2日因撞上工程車發生意外，釀成50死，引起各界關注，資深媒體人李艷秋在臉書提出質疑，包商李義祥曾是民進黨黨代表，5年內拿了19個標案，有15筆違規，還因圍標、造假被判刑，「台鐵依然讓他承包，是無知？包庇？還是勾結？」對此，交通部回應了。

李艷秋今在臉書上發文指出，台鐵在安全上沒有超前部署，半年間以1549萬請了有「1450網軍始祖」之稱的春露公司負責行銷，她更推測網軍將出征帶風向，另外，這次的太魯閣號意外暴露多項政府疏失，首先台鐵局長懸缺三個月沒派人，意味著台鐵根本沒有專業領導人；包商李義祥被起底曾是民進黨黨代表，5年內拿了19個標案，有15筆違規，還因圍標、造假被判刑，台鐵依然讓他承包；台鐵內部建議將責任導向承包商和監造，降低台鐵負評；台鐵的監測系統在哪？最後交通部長林佳龍在普悠瑪事件後說要徹底改革，但現在台鐵奪走的生命卻越來越多。

對於李艷秋的質疑，交通部今(4日)回應表示，有關包商李義祥的爭議，交通部說，太魯閣出軌事故發生地點邊坡防護工程立約商為東新營造有限公司，其分包廠商義祥工業社於5年內承攬台鐵局案件共計6件，均已如期完工並驗收完成。義祥工業社98年3月10至99年3月10日刊登政府採購公報為拒絕往來廠商1年，本事故地點之邊坡防護工程108年4月26日開工履約期間，該分包廠商未遭其他機關刊登政府採購公報列為拒絕往來廠商。

另外，對於「台鐵花千萬請1450始祖帶風向籲徹查勾結、終結網軍」交通部表示，是因應新媒體時代資訊傳播快速及影像溝通的趨勢，依採購法委託專業團隊協助與民眾溝通各項軌道工程建設、旅運服務政策及推廣鐵道文化，確實有其必要，不過相關採購流程完全合法。

至於台鐵局長懸缺3個月沒派人，交通部回應表示，希望找到一個具專業能力行動力強且協調性佳的人選；另考量近期鐵道相關單位要做大幅度人事調整，包含鐵道局胡局長7月屆退，未來成立之鐵道技術研究及驗證中心也要聘任優秀人才，故有關台鐵局長人事安排先以穩定為考量，暫請祁文中常務次長先代理。

(中時新聞網)