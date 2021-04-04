星卉最近迷上空中瑜伽。（摘自臉書）

星卉最近迷上空中瑜伽。（摘自臉書）

星卉最近迷上空中瑜伽。（摘自臉書）

本土劇女神星卉最近積極復出準備拍戲，以前沒有運動習慣的她，日前被朋友練空中瑜伽的照片驚艷，也去報名上課，結果才上了第一堂課，她就愛上可以在空中倒立、拉筋的感覺，更發現練空中瑜珈對困擾她多年的脊椎側彎、頸椎問題頗有幫助，每天一回家就都想著要「倒吊」，在家到處找哪裡可以安裝練習拉筋的設備，日前甚至請了室內設計師到家裡研究哪裡可以「打洞」，準備拆掉家裡裝潢。

星卉在2014年奶奶過世後，一度走不出喪親劇痛，陷入憂鬱多年，甚至萎靡不振到影響演藝工作，現在的她，已告別憂鬱走出陰影，加上擁有一段穩定的感情，身邊又有一群正能量的朋友，因此最近愛上運動，對演藝工作也充滿蓄勢待發的衝勁。

星卉笑說，以前她也曾報名過健身房想運動健身，結果卻只去不到一星期就半途而廢，繳了3年共好幾萬的會費，花了好多冤枉錢；最近為了把身體線條練出來，決定好好運動，剛好又在離家走路3分鐘就會到的地方，找到一家瑜伽教室，就開始練起空中瑜伽，上了第一堂課就愛上在空中飛來飛去的感覺，覺得這運動是力與美的結合，「且以後如果拍需要吊鋼絲的戲，姿勢也會比較美！」

她笑說，最近的自己因為每天都想倒吊，所以老是想著要在天花板挖一個洞自己裝設備，以方便她在家裡練。室內設計師實地勘查後認為難度有點高，必須拆掉現有裝潢才能辦得到。不過她強調，她只是想在家裡自己練習拉筋、倒立，舒緩筋骨，空中瑜伽還是需要有專業教練協助，才不會受傷。

(中時 )