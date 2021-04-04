新北市一名單親媽離婚後獨自把子女養大，平時對孩子百般寵愛，就連兒子長大後也和他同房睡覺。沒想到，兒子後來交了女友，不僅搬出家和女方同居，母子倆的相處時間也大幅縮減，讓她的生活頓失重心，一氣之下竟持刀刺傷兒子。法院審理後，考量被害人願意原諒，判處單親媽2年徒刑，緩刑5年；可上訴。

判決書指出，被告阿珍（化名）的前夫沉迷賭博，還經常家暴，讓她忍無可忍，2001年決定離婚，獨自靠著家庭代工養活一雙兒女；阿珍含辛茹苦把孩子們拉拔長大，重心全放在兒女身上，就連兒子長大後，母子倆仍同房睡覺；然而阿珍的兒子卻有不同想法，曾反映「要對我放手」，後來更決定和女友同居。

兒子離開家後，阿珍生活頓失重心，認為自己遭到冷落，心裡非常不滿；去年5月間，兒子因缺錢出遊，隨即向母親開口借錢，卻拒絕和她共進晚餐，讓阿珍瞬間情緒失控，竟拿刀刺向對方腹部，並揚言「我們一起死，遺書都寫好了」，導致兒子大量失血，所幸送醫後沒有大礙，她也主動向警方自首。

阿珍事後供稱，兒子凡事都要向女友報備，就連吃飯都要得到對方同意，認為他遭女方操控，一時氣憤才會拿刀傷人，但她只想給兒子一個教訓，沒有殺人犯意。新北地院審理後，考量被告主動自首，加上被害人不願提告等情狀，減刑後依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，緩刑5年。全案可上訴。

(中時新聞網)