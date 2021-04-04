美聯社報導，印尼東部的東努沙登加拉省 (East Nusa Tenggara)的佛洛勒斯島(Flores island )，發生嚴重暴雨導致的山崩土石流，造成至少44人喪生，數千人流離失所。

災情主要發生在阿多那拉群島(Adonara island )的拉梅內勒村(Lamenele village)，崩潰的山體化成土石流，衝入數十間房屋，多數居民都來不及逃生，當地救災人員說，找到了38具屍體，另有5名傷者。

而在歐陽巴陽村(Oyang Bayang)，山洪暴發造成3人死亡，摧毀了40所房屋，數百人逃離了家園，到附近較乾燥的避難所安置。

印尼屬於標準的熱帶季風氣候，每年的傾盆大雨，常造成頻繁的山崩和洪水，加上近年來氣候變化，導致暴雨更強，災情也是愈多慘重。

奧拉說，在通宵的雨水使河堤破裂，向東弗洛雷斯區的大部分地區輸送渾水時，在另一個村莊威布拉克，三人喪生，七人失踪。四名受傷人員正在當地一家衛生診所接受治療。

美國國家救災署發言人拉迪亞塔·賈蒂（Radiitya Jati）說，數百人加入救援工作，但由於斷電、斷訊，與道路阻塞的困難，援助和救濟物資的分發工作，受到了阻礙。

(中時新聞網)