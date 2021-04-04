節目《TMI News》經常公布各種有趣的明星排行榜，日前公開訪問南韓醫師們，認證的當地女生「最想擁有臉孔排行榜」，掀起熱烈討論。

南韓整形風氣盛行，一些父母親甚至會替小孩存一筆「整形基金」，讓他們成年後可以透過醫美，把外貌再升級，或是變成自己喜歡的樣子；綜藝節目《TMI News》日前公開醫師們認證「最想擁有臉孔女星排行榜」，第一名是女團Red Velvet隊長Irene，而昔日登上全球百大最美臉孔冠軍的TWICE成員周子瑜竟未上榜，讓網友相當震驚。

節目《TMI News》經常公布各種有趣的明星排行榜，日前公開訪問南韓醫師們，認證的當地女生「最想擁有臉孔排行榜」，掀起熱烈討論；第一名到第五名分別是，女團Red Velvet隊長Irene、BLACKPINK人氣成員Jennie、永遠的少女時代門面擔當潤娥、國民初戀秀智、女演員吳漣序。

綜藝節目《TMI News》日前公開醫師們認證「最想擁有臉孔女星排行榜」，第一名是女團Red Velvet隊長Irene。(圖/ 摘自Mnet K-POP YouTube)

名單公布後網友們相當震驚，因為曾獲得全球百大最美臉孔冠軍的TWICE周子瑜和亞洲最美BLACKPINK成員Lisa都不在名單中，讓部分粉絲質疑醫師們的審美觀，「子瑜老婆怎麼不在榜上」、「沒有子瑜都是假的」、「Lisa亞洲最美居然沒她」。

Irene獲得醫師認證「最想擁有臉孔」也有不少網友表示不意外，從2014年出道以來，Irene就多次被封為「最美偶像」，還是偶像們親自選擇的「最美Idol」第二名；她有高冷精緻臉孔，還獲得過整形醫師肯定，「Irene五官比例相當玩美」。

(中時新聞網)