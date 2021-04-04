台東慢食節首度移師關山，配合兒童節將主題訂為「童趣餐桌」，活動湧現大量人潮。（摘自台東慢食臉書／蔡旻妤台東傳真）

台東慢食節首度移師關山，配合兒童節將主題訂為「童趣餐桌」，活動湧現大量人潮。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

2021台東慢食節在清明連假登場，有別於往年慢食節皆在鐵花村舉辦，今年特別選在關山親水公園展開，配合兒童節將主題訂為「童趣餐桌」，號召各界「不論是不是小孩，有沒有小孩，只要你曾經是小孩，今天都要來」，開辦就湧入逾3000人次湧入享受慢生活樂趣，也讓攤商忙得不可開交，就連補貨時還面臨「塞車」的窘境。

草地上隨處可見野餐墊和木棧板，坐滿大大小小的親子家庭，許多為小朋友設計的美食更是大排長龍。在地名店「痴愛玉」主打愛玉加養樂多，不一會兒功夫養樂多就被加完了，東河「銅礦11號」珍珠牛奶仙草同樣買氣強強滾，連要補貨都被長長的車陣塞到無法動彈。

慢食節首度移師關山，為關山親水公園帶來許久不見的人氣，關山鎮長戴文達對於其帶來的人車潮嚇了一大跳。他說，近年來舉辦的各項活動都沒這麼熱鬧，可見慢食節的「品牌」明確和主攻小朋友為主題的「童趣餐桌」帶來廣大的效應。

此外，活動完全不使用一次性餐具為其一大特色，參加者需自備各種的餐盒餐具，忘記攜帶餐具也只要付100元押金就能向大會租借。而店家則會準備月桃葉、血桐葉、椰子殼等自然素材食器，既美麗又環保，整場活動下來，不僅能夠保持環境的整潔，也能達到環保永續的目標，2020年底更創下活動結束後僅1袋垃圾的高標準。

據了解，慢食並不只是字面上的慢慢吃飯，起源於義大利，當時為了抗衡跨國速食文化而發起了慢食運動，發起人Carlo Petrini 為慢食訂下清楚的定義：「優質」指食材優質、食物美味，更強調料理與地方文化的連結性；「純淨」意指從產地到餐桌的每個環節都要純淨安全、對環境友善；「公平」則強調生產者獲得合理報酬、消費者付出合理價格，彼此公平對等、真誠相待。

此外，台東慢食節起源於2012年從縱谷地區出發的「產地餐桌計畫」；2015年「時令餐桌節」正式登場；2017年則因規模擴大改名為「台東慢食節」，迄今已經舉辦過10場。從餐食、旅行、節慶、發展為現今儼然成形的台東生活品牌，將慢食理念轉譯為在地推廣的行動，已邁入第9年。

(中時 )