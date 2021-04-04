台鐵太魯閣號花蓮出軌事故釀重大死傷，引發各界關心，許多民眾積極捐款表達關懷，「本土劇女神」曾莞婷也分享官方捐款資訊，貼文底下卻有網友留言酸「又要被政客亂用了」，曾莞婷因此被釣出回覆，展現高EQ。

為了回應各界踴躍捐款，衛福部3日公布專款專用帳戶，曾莞婷也在臉書暖心轉發相關資訊，雖然有不少人響應捐款，但也引來一些網友的質疑，出現「捐了誰知道被用去哪裡」、「捐了 真的會到受難戶手上嗎」等等的聲音，更有人直回「又要被政客亂用了」。

曾莞婷留言。（圖／翻攝自臉書）

對此，曾莞婷就親自回覆：「捐獻的心是自己的，有人造界就自己承擔後果。」接著又另外留言：「捐不捐在個人，只是提供一個平台，沒有任何政治色彩，一切隨心沒有對錯」，似乎在回應捐款資訊文下的質疑聲。

稍早，曾莞婷則再有感發文，稱有位有智慧的人曾跟她說過捐款的功德是最小的，「我深信！比起那些在現場救護、救災的人，捐款根本微不足道～只是不知道用什麼樣的方式可以表達一份心意，幫助哪怕是一點點都可以，辛苦所有搶救一切的人，你們才是值得我們注目討論的焦點」。

事實上，除了曾莞婷，不少藝人也獻愛助災民，港星杜汶澤宣布捐出100萬元，金曲歌后魏如萱將去年獲金曲獎所得之奬金全數捐出，台語歌后詹雅雯也表示將捐款100萬元，各界愛心不斷。

有位有智慧的人跟我說過捐款的功德是最小的 我深信！比起那些在現場救護、救災的人 捐款根本微不足道～ 只是不知道用什麼樣的方式可以表達一份心意 幫助哪怕是一點點都可以 辛苦所有搶救一切的人 你們才是值得我們注目討論的焦點🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 由曾莞婷發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)