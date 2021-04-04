已退休2年多的大陸中國兵器工業集團黨組書記、董事長尹家緒今日傳出落馬被查，這是繼2018年6月中國船舶重工集團總經理孫波與2020年5月被查的中國國產航母山東艦研製總指揮、中船重工董事長胡問鳴後，再有一名大陸國防軍工系統的高層官員落馬，而這次是生產坦克、裝甲車的大型軍工企業。消息指出，尹家緒「嚴重違紀違法」，正接受中共紀監委與監察部門調查。

據微博公眾號長安街知事引述紀監委網站稱，公開資料顯示，尹家緒1956年4月出生，重慶人，研究員級高級工程師。早年曾在西南兵工局任副局長，1998年任長安汽車（集團）公司總經理。他長年在國防兵工系統任職，2年多前申請提前退休，最後的是職務是中國兵器工業集團黨組書記董事長。

中國兵器工業集團是大陸重量級軍工企業，組建於1954年，是大陸最早一批重點建設專案，主要生產與研發軍事裝備。目前由中國國務院授權國資委管理，是中國最大的武器裝備製造集團，主涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應。

《多維新聞》表示，尹家緒被查的具體原因尚未公佈，但外界傳聞可能與其常年執掌中國最大的自主汽車品牌長安汽車有關。

公開資料顯示，尹家緒早年從重慶渝州齒輪廠工人做起，一直到西南兵工局副局長。1996年起，尹家緒開始兼任長安汽車集團管理職，2010年調任中國兵工集團黨組書記、副總經理。長安汽車經過多次改制，先改組為南方工業汽車，後來再更名中國長安集團，並與另一家軍工巨無霸中國航空工業集團下的汽車業務合併重組，逐漸發展壯大。

報導說，2010年尹家緒調往中國兵器工業集團後仍多次公開發表評論，表現相當活躍，每年發表「春天系列」文章，談論企業發展。陸媒指出，有部份跡象表明，尹任職兵工集團時，曾被中央巡視組查出一些問題，包括黨的領導弱化，廉政建設不到位、組織紀律差、對屬下管控不力、以權謀私忽視風險盲目投資、違規招投標、資金管理使用把關不嚴等，導致國有資產損失嚴重。

(中時新聞網)