台鐵太魯閣號第408次列車事故，目前統計50人罹難，台鐵局今晚發新聞稿表示，其中2名罹難者尚未確認身分，呼籲社會大眾協助，盼罹難者家屬指認。

交通部台灣鐵路管理局應變中心小組，4日晚間9點30分發新聞稿表示，本次事故目前罹難人數總計50名，其中有2名尚未確認身分，呼籲社會大眾協助，如得知親朋好友搭乘4月2日這班列車(樹林站7:16開，沿途停靠板橋、台北、松山等站前往花蓮)，請到現場或與台北、花蓮及台東地檢署聯繫，都有相關人員可協助指認。

台鐵晚間召開記者會時指出，第6車的屍塊經DNA比對，是原來確定罹難者的屍塊，經過確認死亡人數為50人，48人已確認身份，剩下2名難以確認，目前202人受傷、37人住院、加護病房4人。

台鐵並提供下列連絡電話：

台北地檢署電話：02-2314-6881

花蓮地檢署電話：038-230159

台東地檢署電話：089-362701

臺鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)

太魯閣出軌事故調查報告 台鐵召開記者會說明｜2021.04.04

(中時新聞網)