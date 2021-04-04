以艦載機出身，卻得相當多國家空軍青睞的麥道公司(McDonnell Douglas)F/A-18C「大黃蜂」(Hornet)戰機，終於完全離開美軍現役了。美國海軍陸戰隊(US Marine Corps)在今年2月25日完成了F/A-18C的最後飛行任務，也就結束了34年的服役歷程。

戰機世界 (Fighter Jets World)報導，2019年10月2日，美國海軍的最後一架F/A-18C大黃蜂正式退役，該機尾號為300，屬於第106航空打擊中隊(VFA-106)，也叫「格鬥士中隊」(Gladiators Squadron)。這架最後的海軍大黃蜂，是1988年10月14日加入海軍，有意思的是，戰機的最後一任飛行員安德魯·賈拉利中尉( Lt. Andrew Jalali)，也是同年出生的。

相比於美國海軍換裝速度較快，被稱為「四等人」的美國海軍陸戰隊，則又持續操作大黃蜂戰機一年多。不過，隨著新戰機的陸續到位，海軍陸戰隊也有足夠的餘裕退役F/A-18C大黃蜂戰機了。海軍陸戰隊是在1987年接收F/A-18C，服役至今達到34年。

F/A-18C於1980年代中期，首次進入美國海軍和陸戰隊航空兵服役，它是第1種從設計之初，就納入多功能的戰機，使它得到了「戰鬥/攻擊」的雙重身分，多才多藝的性能，也使它在往後近40年的服役歷程，參與了每一場重大衝突，包括1991年的海灣戰爭，和2003年的伊拉克入侵。

USS Nimitz Hornets Refuel in Kuwait

與海軍不同，海軍陸戰隊並沒有購買更大、更先進的F/A-18E/F超級大黃蜂，他們決定旗下所有的戰機中隊，都使用F-35B短起垂降型(V/STOL)戰鬥機。

雖然在美國空軍與海軍，對於F-35聯合打擊戰機有許多意見，甚至揚言要取消後續訂單，但是陸戰隊航空兵則從未對F-35抱怨過，雖然F-35B是3種F-35當中，結構最複雜，航程最短，載彈量最少的一種，但是它不需要跑道的性能，足以勝過一切缺點。

(中時新聞網)