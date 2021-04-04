對於台鐵太魯閣號4月2日上午在花蓮清水隧道前因撞擊滑落邊坡的工程車輛而出軌，造成50人不幸罹難，近200人受傷之最慘重事故，交通部長林佳龍4日深夜在臉書證實已向總統及行政院長請辭。網友一改近日指責之態度，溫馨留言表示：「辛苦了，辭職下台真的不是我們希望看到的處理方式，加油。」

林佳龍在臉書指出，第一天他即說會承擔一切政治責任，如同媒體所報導，當時即已向總統及院長請辭。他也會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。

他表示，未來離開交通部之後，也仍舊會把這些心情帶著，持續用不同的方式，盡力撫平傷亡者及家屬以及全體國人的共同傷痛。他最後再次向全體國人致歉，也向每一位投入搶救的醫護、警消與協勤、疏運的人員致謝。天祐台灣！

而網友一改近日指責的態度，溫馨留言：「辛苦了，辭職下台真的不是我們希望看到的處理方式，加油」、「林部長你盡力了」、「不准下台 你真的做得很好」、「大家都挺你，希望你可以堅持到底」、「真的很棒的部長」、「辛苦了，佳龍部長是有史以來最盡責的交通部長」。曾經代表民進黨參選新北市立委的張銘祐也留言：「部長要挺住！要記得休息一下，負責任的政治人物最佳典範。」

太魯閣號出軌釀重大傷亡 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

(中時新聞網)