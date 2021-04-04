台鐵408車次太魯閣號2日於花蓮大清水隧道發生事故，導致上百人死傷，許多民間團體、一般民眾等，全都想盡一己之力幫助受害者，而衛福部也設立「衛生福利部賑災專戶」，提供管道給想捐款的人。但被不少網友抨擊，回想當初高雄氣爆捐款流向，認為捐款給政府，不如捐給民間團體。藥師林士峰坦言，大家不是沒愛心捐款，而是因為過去高雄氣爆善款紀錄讓很多人擔憂。

交通部次長王國材昨表示，民間捐款部分，由於國內外有許多人希望捐款，捐款會專款專用，這部分行政院已指示由衛福部成立捐款專戶，捐款將指定用途。但衛福部設立捐款帳戶後，引起許多人討論，其中有網友在論壇PTT上發文，表示這次太魯閣號可能因為人為疏失，導致死傷慘重，但「政府竟然定調成國難」。且事實上，2014年高雄氣爆案，當年政府募得3億善款，事後款項流向卻不透明，根據監察院報告，其中部分款項用在出國推廣，行程有一半在觀光。

藥師林士峰4日也在臉書質疑，很多人應該跟他有一樣的疑慮，既然是台鐵應該負責的款項，衛福部成立的捐款專戶也不會用於台鐵給予傷亡者的賠償金上，那麼這些善款，到底有何存在的必要性？不是大家沒有愛心捐款，而是因為高雄氣爆的善款，竟然被拿去舉辦泰國市場推廣行銷計畫等而被監察院糾正，但台鐵這次的意外，已經逐漸指向是人禍，還要捐給政府單位嗎？

新北市長侯友宜3日時則指出，新北市會提供好日子愛心大平台救濟專戶，民眾可指定給傷亡者，市府會代收轉交。愛心大平台捐款主要是撥給新北市傷亡者，會將捐款狀況跟衛福部告知。

台鐵這次的意外，已經逐漸指向是人禍；交通部次長王國材表示，衛福部已統一成立捐款專戶，並指定用途，受理期程至4月底。王國材也強調，捐款並不會用於台鐵給予傷亡者的賠償金上，因為那是台鐵需要負責的款項。 到這裡，我想，很多人跟我應該有一樣的疑慮... 由藥師林士峰發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)