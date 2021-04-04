蔡英文赴靈堂上香慰問 家屬悲慟嘶吼：你每次說聽到，都沒改進！

台鐵太魯閣號事故傷亡慘重，蔡英文總統也前往花蓮市立殯儀館向罹難者捻香致意，現場有家屬看見蔡總統後，情緒崩潰哭喊，「妳每次都聽到，都不改進，真的很痛！」對此，資深媒體人謝寒冰也痛批，蔡英文只會講聽到了是什麼意思？以為自己是皇帝嗎？他更質疑蔡政府，從普悠瑪號事故到現在，到底做了什麼？

謝寒冰4日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中指出，家屬那麼難過，有點惻隱之心的人，聽到家屬罵會很難過，「要嘛講不出話，跟著一起流淚；或是一臉慚愧；又或承認錯誤，結果妳就只會講聽到了，聽到了是什麼意思？」他還忍不住砲轟蔡英文，「妳以為你是皇帝？知道了又怎樣？知道了妳也不會去做；聽到了又怎樣？從小燈泡的時候開始，妳不就一直聽到了，哪件事情沒聽到？全部都知道，問題是妳做了什麼？」

謝寒冰表示，光是一個台鐵，從2018到現在出了多少事情？蔡英文真的有聽到嗎？普悠瑪之後又再出事，是不是應該當時就把林佳龍和鐵路局長叫來，問怎麼改革？「妳有講嗎？沒有，還不是當耳邊風、無所謂，今天出50條人命，蔡英文才勉強當一回事，假仁假義慰問家屬」。而對於行政院長蘇貞昌說，要前往現場，謝寒冰十分反對，指他到現場對救災並無幫助，如果是去醫院慰問、發錢還可以。

謝寒冰更直言，這次的事故是人禍，「就是你們這些人害的，就是因為你們怠惰、不做事情，才造成今天這個狀況，還好意思講，現在一大堆1450還講得好像蔡英文有在做事，從頭到尾就是人禍，就是長期怠惰造成的」。

謝寒冰認為，蔡英文擺明態度，也不想再深究，她想的只是趕快找個倒楣鬼擔責任，讓矛頭指向那邊，不要燒到自己身上。最後，謝寒冰也要求國民黨，強力針對此事進行監督， 所有檢討都要開公開聽證會，把所有事實攤在國人眼前。

(中時新聞網)