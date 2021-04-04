台鐵408車次太魯閣號2日於花蓮清水隧道發生出軌重大事故，有網友事後發現，星座專家唐綺陽此前預測「3/29-4/4」星座運勢時，就曾提醒民眾要小心交通意外，引發各界議論，對此，唐綺陽就做出回應。

太魯閣事故發生後，唐綺陽4日在臉書分享「4/05-4/11」星座運勢週報，並發文寫下：「看著新聞心頭都是痛，罹難的都是想趕快回家、想開心度假的人們，何其無辜，令人痛惜。誠心祈禱逝者的犧牲能喚醒所有無良，並對失職、失能好好徹查，祈求能引來正面轉變，別讓受難者的血淚白流。」最後也不忘一起祈禱，並感謝所有參與救災的人。

唐綺陽聲明。（圖／翻攝自臉書）

唐綺陽同時也表示分享運勢6年多，期間一直秉持初心，希望提供占星思路讓同好們作為參考，無意製造任何恐慌，也感謝粉絲一直以來的信任，「值此危難期間，就暫勿放大星象提醒，或引用與事故連結，我無意蹭任何熱度，有緣者自會看見，懇請理解。」

唐綺陽上月28日分享下一周的星座運勢，特別提醒因為火星在雙子，「仍可能引發各種交通意外，出行皆需小心」，而有網友在太魯閣號事故發生後，翻出這段話討論，並湧入該貼文底下留言「真的出交通意外了」、「5天前的預言，對照今天的新聞傻眼」，直呼起雞皮疙瘩。

(中時新聞網)