經過這一輪全球股市調整，台股相對強勢，不僅抗跌，反彈就馬上站穩所有均線之上，主要拜企業強勁獲利所賜，外資預估今年台股企業獲利還有兩成左右成長，加上近期各公司宣布股利政策，殖利率都相當不錯，預期後續在半導體、面板、代工五哥、塑化、航運、造紙產業也優良獲利下，類股將輪動。

美中貿易及外交大戰，正在延續中，但對內則積極提振經濟，聯準會主席鮑威爾及葉倫對經濟展望都樂觀，且言明為救經濟，可容忍通膨率上升至二％以上一段時間，加上兩位主要官員都對於銀行業配息或庫藏股都放行，做多意願濃厚。且拜登政府未來又將祭出三兆美元救市動作，比二○○八年金融海嘯時中國四兆人民幣救市還多上四倍以上，目的很清楚，就是美國要扮演救全球經濟火車頭；加上支援英特爾花兩百億美元設新廠，將台積電拉去美國設廠，連友達也說要去美國設廠，製造業重返美國方向不變，尤其最近美中交惡情況白熱化，甚至傳除美國將開放新冠疫苗專利，讓全球都打疫苗，重新扮演世界領袖。

美國積極重拾國際領袖地位

不過，企業增稅還是會進行，但是釋放利多動作將不變，那麼股市大回檔機率就降低，當然在十年期公債殖利率站穩一．五％後，接下來向二％邁進在預期中，市場也會因此而震盪。大致上，美股依舊是全球火車頭，道瓊及標普十日線不破就屬於強勢；那斯達克至少要站穩季線一三三五○點，費半較強，季線三千點既然站上，就不宜再跌破。

歐洲瑞士、荷蘭以及澳洲，加上泰國及新加坡指數都創今年新高，德、法也隨時有機會創新高，這些都是去年基期較低的國家，資金轉戰很合理；亞洲日本較強，韓國及香港股市向季線反彈；中國還是最弱勢，上證指數、深圳股市及滬深三○○指數都在半年線上下震盪，中國戰狼式外交的確有點影響經濟。國際金融市場大致上還好。油價也在六○美元之上。

外資二十六日終於回補台股二二六．六五億元，創三月以來單日最大買超金額，全月累計賣超也降至一四五六億元，第一季累計賣超三三八五億元，已超過去年賣超五千四百億元一半，還是很多，期貨空單也在兩萬口以上，但台股卻在壽險及融資大力買進支撐下，指數重返今年高點一六四○○點以上，今年以來累計上漲超過十一％，表現名列全球前茅，主要還是台股企業獲利極好，就已公布的去年財報而言，賺超過一個股本約一二○家、超過九元約一四○家、超過六元以上有二百家左右。而已公布股利政策，殖利率超過五％超過三百家以上，重點是第一季營業天數較少，但獲利將不輸前季，像是面板及航運，都先賺起來等，上半年超高獲利跑不掉，基本面真的很好。

國泰金控與台大產學合作團隊近期宣布，對今年台灣經濟成長率預測，由先前的三．二％調高到四．二％，提高一個百分點之多，同時最樂觀的情況是預估今年經濟成長率可達五％，最差也有二．五％。

聯發科具承先起後地位

另一方面，最近外資賣不停，但金管會二十五日公布，到二月底壽險業持有台股市值高達一．九六兆台幣，創史上新高部位，占壽險資金比重六．八五％，亦是三十個月來新高比率。據統計，以到二月底壽險業國內外現金部位仍近一．五九兆元，未來要伺機加碼股債，以過去高點水位七至八％來看，尚可加碼台股資金規模約有三千億元之多。金管會適時公布此數據，算是給股市一大信心。

農曆年後市場焦點就是台積電，股價一路盤跌，英特爾說要花二百億美元建廠，台積電股價跳空跌破季線至五七○元，而後三天內馬上回季線，至於底部是否形成仍待觀察，季線是重要防線，只要站穩之上就代表跌勢告一段落。尤其是日ＫＤ值低檔交叉向上，過往經驗都有利股價反彈。再來當然是高價股指標聯發科，三十一日融券最後回補日，加上愛普、世芯ＫＹ、聯詠、敦泰以及強勢的面板雙雄友達、群創等未來三周融券都要強迫回補，有小規模軋空味道。當然融資已增加至二千三百億元以上，農曆年後增加逾四百億元，還是要小心。而成交量未超過三千五百億元以上前，高點一六五七九點即使突破也會拉回。惟支撐提高至一六二○○點。

聯發科不僅５Ｇ智慧手機晶片出貨暢旺，供應鏈更傳出，由於三星、Vivo及傳音等品牌手機廠拉貨力道持續強勁，使聯發科３Ｇ及４Ｇ手機晶片在去年下半年起出貨維持在高檔。法人推估，聯發科第一季有機會在手機晶片出貨強勁帶動下，挑戰賺進一個股本，第二季出貨將可望更上一層樓，全年約有機會挑戰賺四個股本。

去年下半年以來，由於新興國家尚未啟動轉換至５Ｇ電信服務，因此衍生出大量的３Ｇ、４Ｇ手機需求，舉凡三星、Oppo、Vivo、小米及傳音等品牌廠，仍大舉搶攻這塊市場大餅，據供應鏈指出，不論在晶圓代工及封裝測試等半導體製造廠都接獲聯發科在３Ｇ、４Ｇ手機晶片的大筆訂單，投片量依舊居高不下，而在５Ｇ晶片方面，聯發科有台積電奧援，對手高通已表示是受限晶圓代工產能，出貨不如預期，該公司合作對象是三星。也就是５Ｇ部分，聯發科從去年第三季市占率超過高通後，可望繼續下去。加上轉投資立錡、絡達等，今年無線晶片、電源管理晶片及電視晶片都很好，所以股價能夠逐漸墊高底部，當然要跨越一千元整數關卡必須有法人及確實的獲利推升。

聯發科股價也是低於千元的ＩＣ設計族群壓力所在，原本是比價推升，但是像是世芯、愛普、力旺、立積、晶心科都逐漸追上來，無形中這些ＰＥ較高個股，就必須以聯發科馬首是瞻。

面板獲利佳利翻滾

不過台灣還是有好的ＩＣ設計公司，像是最近公布去年全球前十大ＩＣ設計公司中，除聯發科外，還有聯詠及瑞昱進榜。聯詠元月自結ＥＰＳ達二．六六元，去年ＥＰＳ為十九．四二元，現在一個月獲利幾乎就追平去年一季所賺，按驅動ＩＣ追單熱絡，全年預估ＥＰＳ有機會挑戰四○元，果如此，目前ＰＥ不到十五倍，的確是偏低。另外，公布獲利的敦泰及天鈺，前者前兩月ＥＰＳ為二．二五元，第一季ＥＰＳ約有機會挑戰三．五元以上，法人預估全年約賺十五元；後者前兩月ＥＰＳ二．五三元，第一季ＥＰＳ極可能超過四元，全年上看十八元，尤其有鴻海集團奧援找產能，兩者預估ＰＥ也來到十五倍附近，若聯詠再上層樓，這兩檔轉機投機指標又有機會。

除半導體外，就屬面板最能吸引人氣，且股價不到二五元，尤於台灣面板業這次循環不像中國及韓國積極擴廠，專注在利基型產品，有見到績效，去年第四季群創就賺一○一億元、友達賺八四．三億元，以面板價格續漲，第一季賺超過百億元將輕鬆，以上游驅動ＩＣ缺貨及下游雙Ａ品牌及夏普出海口來看，至少上半年景氣問題不大，兩家公司上半年獲利超過二五○億元機會大。面板多角化發展，看看特斯拉都邀請友達去美國建廠，就知道面板景氣還未到高峰。股價不到三○元而今年有機會賺超過四百億元的絕對高獲利，就只有友達及群創，所以兩者股價都有間歇性吸引人氣上漲機會，友達已回到淨值十九．二四元，接下來群創也將向淨值二四．四元邁進。

另一家中型面板廠彩晶，先前本刊就提醒集團開始買庫藏股，果然公布第四季ＥＰＳ○．九一元，堪與面板雙虎獲利相比，雖說是業外獲利但股價不到十七元，且也在淨值十四．六七元附近，有利補漲。惟華新集團擅長財務操作，急漲會有賣壓。

面板及驅動ＩＣ輪流上漲，成為大盤僅次於台積電及聯發科的重要指標。

以前所謂雙Ｄ的另一Ｄ—DRAM價格今年也是翻揚，不過威力似乎沒過去那麼強，以晶豪科、群聯、威剛、十銓為代表，股價盤堅，第二季景氣應該沒問題。

再來ＰＣＢ上游銅箔受到國際銅價過去一年來大漲，最近ＣＣＬ又調高售價，台光電、茂聯、台燿股價有利盤堅。其實這次調升主要是反映成本，上游銅箔的代工價格約調升二五％，代工價格調漲高低都是多賺的，較不受成本影響，對金居及榮科受惠最大，獲利跳升將最多。金居從去年底開始就大漲小回，這次股價又領先創高，就是此原因，未跌破月線前都可向上操作。至於較冷門的榮科，三月以來出現急漲，去年下半年每股小賺○．一三元，全年只小賺○．二二元，但自結二月單月ＥＰＳ就有○．二二元，等於去年獲利。法人預估全年有機會向三元以上挑戰，可趁拉回時酌量介入。

此外，也是補漲的是技術層次較低的MOSFET族群，去年ＥＰＳ最高的杰力前二月營收成長高達六七．八％，股價領先創高；也吸引去年ＥＰＳ七．○一元的大中、富鼎股價登高，都可以十日線操作。

塑化、造紙、自行車獲利創紀錄

最近公布好消息個股幾乎股價都有正面反應，例如茂達說訂單出貨比二月好，群創也說接單無虞，華碩、宏碁、佳世達等公司也有好消息。除了獲利極佳的陽明、長榮及萬海外，塑化股的華夏也說ＰＶＣ此波供應鏈失衡程度「前所未見」！成衣大廠聚陽董事長周理平說產能供不應求，擴產二～三成都還不夠，今年會是歷年以來最樂觀的一年。

再來就是紙漿部分，國際漿價四月最新報價，在木片、船運、燃料、化工原物料等四大成本壓力推升下，長、短纖漿價每噸漲破一千及八百美元大關，較三月上漲約七．五三％、九．五九％，創單月漲幅最高紀錄，並推動全球紙張上漲，國內華紙四月紙張也將全面喊漲十％！這樣華紙今年就有轉虧為盈機會，股價回到淨值附近；國內最大工業用紙廠正隆也相當看好今年，去年ＥＰＳ達三．三六元創近十年來高峰，該公司主要產能在台灣及越南這兩處今年展望都十分好，今年將配發一．八元現金股息，殖利率約五％，今年每股還可賺三元，逢低可以切入參加除息。龍頭永豐餘去年交出ＥＰＳ三．一四元近十幾年來最好成績，旗下轉投資公司一一掛牌，公司過去保守形象有所改變，今年將配息一．五元，殖利率約五％。華紙、正隆、永豐餘在國際紙漿價格上漲中，預期營收將持續爬升。

此外，去年個交出ＥＰＳ十三．一九元及十三．三六元的自行車雙雄巨大及美利達，近期股價表現強悍，都領先創高，去年獲利都較前年成長三成以上，今年疫情逐漸解封，看來獲利會更好；而供應鏈桂盟去年ＥＰＳ也有十二．○二元歷史新高水準，股價差巨大等一截，有利補漲。

金融股族群也屬於間歇性上漲，這次國泰金、富邦金領軍上漲，高殖利率的元大金、中信金、永豐金、開發金股價都盤堅創高，行情似乎還未結束。

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先探投資週刊2137期

(中時新聞網)