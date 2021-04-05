【回憶殺】由章子怡、周一圍、楊祐寧演出的《上陽賦》播出後話題不斷，不管是影后章子怡首次挑戰電視劇的演技，或是「晉敏長公主」趙雅芝、「謝貴妃」惠英紅、的演出，其中待在趙雅芝身邊，只出現幾幕的「貼身侍女徐姑姑」伍宇娟也是寶藏級演員，當年她與校草賈宏聲是校園情侶，可惜男方後來染毒輕生，令舊愛周迅難過崩潰。

據大陸媒體報導，賈宏聲從小出生於戲劇世家，一家都是藝術人的緣故，讓賈宏聲自小身上就有藝術家自由氣息，進入中戲後更因出色外表被封校草，大二時就被相中演男主角，參加電影《夏日的期待》一舉成名，成為當時前途最被看好的男偶像演員，又因和伍宇娟郎才女貌的一段情，成為學校裡最被羨慕的情侶，外界以為他人生理當一路順遂，卻因毒癮重跌。

賈宏聲走紅於80、90年代，傳他1992年演出話劇《蜘蛛女之吻》時第一次接觸到大麻，當時女友伍宇娟為了救回他不惜下跪，伍宇娟受訪承認：「我有的時候跪著求他，沒有效果」，還求助藥物和精神治療等方法，想讓賈宏聲戒毒，但最後失敗。

賈宏聲曾帶伍宇娟回四平老家，幾乎到了論及婚嫁的地步，但男方染上抽大麻習慣，成為伍宇娟心中的隱憂，1994年伍宇娟和賈宏聲分道揚鑣，關於分手主因，賈宏聲直言：「我們長談了一次，她（伍宇娟）對於這個東西特別恐懼，最後還是覺得分開會比較好。」4年後賈宏聲演出《蘇州河》和周迅合作，隔年拍攝的半自傳電影《昨天》成為賈宏聲的代表作。

賈宏聲曾和周迅有過一段情。（圖／取自新浪娛樂）

賈宏聲也因《蘇州河》和周迅傳出假戲真做交往，兩人熱戀一年多，最後傳女方愛上歌手朴樹和賈宏聲決定分手，2010年賈宏聲驚傳輕生，享年43歲，消息一出引來粉絲和警方追查，警方認為賈宏聲生前被精神分裂折磨，加上染毒習慣導致走上絕路。

對此，舊愛伍宇娟婉拒採訪，只用一條短訊回應：「我是一個平凡而普通的女人，賈宏聲是一個不願意戴著各式各樣的沉重面具而生活的人，其實我也不想戴，但我最後還是給自己找了些理由，然後心安理得地把這些面具一個又一個地套在自己的臉上，這就是我自己的悲哀！」

而賈宏聲不僅是周迅前男友，也曾陪周迅參加《大明宮詞》的試鏡，從此打開星途，對於賈宏聲驟逝，傳聞周迅第一時間難過痛哭，後來透過經紀人表達哀悼，說：「這是一個令人震驚和傷心的消息，我想現在賈宏聲最需要的就是安靜吧，請大家尊重他，不要再打擾他的靈魂，希望他可以去到他想去的地方，也請大家不要打擾他的家人。」

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