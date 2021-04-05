近年演藝圈對於女明星的審美觀有了變動，不在只有身材纖細婀娜的女星會被追捧，棉花糖系女藝人開始受到大眾歡迎，說到好萊塢肉肉QQ惹人愛代表，不可不提瑪麗莎麥卡錫(Melissa McCarthy)，在她身上經常發現讓人驚豔之處，其中包含了神學的領域，瑪麗莎曾公開表示鬼魂肯定存在，以親身經歷佐證，讓在場的人都嚇壞。

瑪麗莎麥卡錫進軍好萊塢後大放異彩，以《麻辣賤諜》入圍金球獎影后，之後又以《她的偽造遊戲》入圍奧斯卡、金球獎影后，除此之外，瑪麗莎還相當多才多藝，能當作家、製作人，還創立大尺碼時尚服飾系列，擔任服裝設計師，而對於身材，她時刻充滿自信，為戲減肥也是說來就來，曾經無預警開始瘦身，再現身時已經瘦了22公斤，讓人驚嘆她的各種神奇。

而瑪麗莎的驚人之舉還不只如此，她在2016年接演經典片性轉翻拍的《魔鬼剋星：麻辣異攻隊(Ghostbusters3)》，宣傳時難免聊一些鬼怪之事，瑪麗莎連這個都能侃侃而談，竟語出驚人表示鬼魂肯定存在，透露從小就跟「祂們」聊天做朋友。

瑪麗莎在宣傳該片時，除了兩性議題外，也聊到電影主題「鬼」，她竟表示，從小在偏僻鄉野的農場長大，因為地廣人稀所以也沒什麼朋友，但自己沒有覺得孤單，因為她堅信這個世界上有靈界朋友的存在，還說如果沒有鬼的話，「每天跟我在我家大穀倉裡聊天的是誰？」，大笑表示：「難不成我瘋了，真的有鬼啦，祂們跟我可以算朋友了吧」，突如其來的靈異實錄談讓眾人寒毛直豎。

(中時新聞網)