329全台案量破6600億元，較去年同期成長4成，創下3年來新高，由台北市領軍，豪宅、造鎮的百億大案頻出，牽動下半年買氣。

根據最新一期《財訊》報導，今年房市329檔期的獨特程度，絕對能在地產史上記上一筆。3月11日，行政院拋出房地合一稅2.0；3月18日央行再祭出第2波打炒房限貸措施，就想趕在329前「攔截買氣」。卻無法全盤止住買方熱浪，全台各角落自有故事可以神展開。

台中現場熱絡 秒殺50戶

《財訊》報導指出，3月21日，台中總太建設於北屯廍子重劃區的150億元大案「心之所向」，規畫11棟共1834戶，是近年罕見的重大造鎮案，總太邀請潛在客戶，席開125桌舉辦感恩晚會。餐會前一天，網友指出，每坪22萬至25萬元的價格，一定會引發轟動，果真吸引上千人排隊入場，瞬間秒殺50戶。知情人士指出，「若非當天線上選屋系統當機，賣出上百戶都有可能。」

最近，一位在二重重劃區推案的建商，成交價創當地新高，他私下說，在沒有打廣告下，原本目標一週來客數20、30組，誰知來了破百組，現場忙到昏天暗地。「從事地產40年，歷經1980年代建商倒閉潮、也挺過921，沒見過這種光景，嚇死了！」該案默默賣了7成，「二重重劃區附近已經賣到沒有房子可以賣了。」

《財訊》分析，在首購、換屋剛性購屋需求不減下，建商推案信心依舊；加上去年第4季央行第一波打炒房限貸令，讓許多建商觀望，遞延推案，全部反應至329檔期上。根據591新建案統計，329檔期6都加新竹推案量破6600億元，較去年同期成長4成，創下3年來的新高。

尤其是台北市，去年案量878.4億元，今年7151.7億元，成長率居6都之冠，高達95.32%，近乎翻倍，排第2和第3的台南市、新北市表現也不錯。只有新竹縣市和高雄市呈現負成長。

《住展》雜誌研發長何世昌，接受《財訊》採訪時表示，今年北台灣329檔期市場焦點拉回台北市，主因是許久不見的豪宅案、造鎮案重出江湖，以及都更危老案的助陣。最大造鎮案為元利建設國發院開發案第一期「元利森活莊園」，案量高達140億元。豪宅案則由120億元信義計畫區「玥隱信義」打頭陣，還有由新潤興業、海悅國際、亞昕國際與白天鵝機構等四強聯手打造的百億級大案「擎天森林」。

台北市吸睛 大案重出江湖

都更案由總銷55億元的「富邦醴仁」、65億元的「大承」為市場指標，「富邦醴仁」開價創區域新高，單坪破兩百萬元。甲桂林總經理陳衍豪表示，打炒房政策一出後，整體市場來客數驟減一成五，客戶觀望心態濃厚，精華區案子因為有剛性的換屋需求，影響有限，重劃區影響明顯。

(中時新聞網)